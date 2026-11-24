Ngày 24.11, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lý Đình Sĩ, Phó giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, cho biết trước khi cắm các biển báo giao thông, Sở Xây dựng cùng ngành công an và chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát, xem xét từng vị trí, sau đó thống nhất việc cắm biển.

Gần đây, trên một số tuyến đường có hoạt động kinh doanh, buôn bán sầm uất ở P.Hạc Thành như Lê Hoàn, Lê Hữu Lập, Trần Phú… được cắm biển cấm đỗ xe theo 3 khung giờ: từ 6 giờ 30 - 8 giờ, 10 giờ 30 - 13 giờ và 16 - 18 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

Biển cấm đỗ xe theo 3 khung giờ trong ngày (từ thứ hai đến thứ sáu) trên đường Lê Hoàn ẢNH: MINH HẢI

Ông Hoàng Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công P.Hạc Thành, cho biết việc cắm biển cấm đỗ xe theo khung giờ trên các tuyến đường đã được các cơ quan chức năng thống nhất, chỉ đạo và triển khai.

"Việc cắm biển bà con đồng thuận rất cao, giải quyết rất nhiều việc ùn tắc. Tuy nhiên, cũng có bất cập, có ý kiến của các hộ kinh doanh, buôn bán, nên chúng tôi sẽ xem xét báo cáo lại", ông Thắng cho hay.

Người dân kiến nghị xem xét những bất cập

Theo các hộ kinh doanh dọc các tuyến đường trên, biển cấm đỗ xe được cắm khoảng 3 tuần trước. Việc cấm đỗ theo khung giờ đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như sinh hoạt của một số hộ dân.

Một hộ kinh doanh khác trên đường Lê Hoàn phản ánh việc cấm đỗ xe vào khung giờ buổi trưa gây khó khăn cho sinh hoạt của các gia đình. Theo người này, nhiều hộ dân sử dụng tầng 1 để kinh doanh, trong khi tuyến đường không có điểm đỗ xe công cộng.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên trên đường Lê Hoàn và Trần Phú vào khung giờ cấm đỗ xe, có trường hợp khách mua hàng ngồi trên ô tô trao đổi với chủ cửa hàng.

Một khách đến mua hàng vào giờ cấm đỗ xe, phải ngồi trên xe và trao đổi việc mua hàng với chủ cửa hàng ẢNH: MINH HẢI

Nhiều hộ kinh doanh, sinh sống trên các tuyến đường Lê Hoàn, Trần Phú, Lê Hữu Lập… đã làm đơn tập thể gửi UBND P.Hạc Thành đề nghị xem xét việc cấm đỗ xe theo khung giờ.

Ông Bùi Đức Anh, Tổ trưởng tổ dân phố Lam Sơn 1 (P.Hạc Thành), cho biết trước những phản ánh của người dân, ông đã gửi đơn kiến nghị đến UBND phường, đề nghị xem xét việc bố trí biển cấm đỗ xe phù hợp với từng khu vực, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sinh hoạt.

Theo ông Đức Anh, việc cắm biển cấm đỗ xe tại một số tuyến đường đã góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tuy nhiên, một số vị trí cần được xem xét lại.

"Việc cắm biển phải hợp tình hợp lý với từng khu vực. Có nhiều tuyến cắm hợp lý thì không ai thắc mắc vì giải quyết được việc ùn tắc giao thông", ông Đức Anh nói.

Ông Đức Anh đồng tình với việc cắm biển cấm đỗ xe tại khu vực trước và xung quanh cổng trường học để hạn chế ùn tắc giao thông, song cho rằng cần xem xét lại việc cấm đỗ xe trên đường Lê Hoàn.

Tuyến đường Lê Hoàn là tuyến đường kinh doanh nhộn nhịp bậc nhất P.Hạc Thành ẢNH: MINH HẢI

Rà soát tính hợp lý của các biển báo

Liên quan đến kiến nghị của người dân sinh sống dọc các tuyến đường Lê Hoàn, Lê Hữu Lập, ông Lý Đình Sĩ cho biết thẩm quyền, trách nhiệm rà soát, xem xét và quyết định thuộc UBND P.Hạc Thành.

Trường hợp cần ý kiến chuyên môn, UBND P.Hạc Thành có thể gửi văn bản đến Sở Xây dựng để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cũng xác nhận, sau khi các lực lượng chức năng cắm mới một số biển báo giao thông trên địa bàn P.Hạc Thành, các hộ kinh doanh và người dân đã có phản ánh về những ảnh hưởng của việc cấm đỗ xe theo khung giờ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Sở Xây dựng và UBND P.Hạc Thành rà soát, đánh giá tính hợp lý của các biển báo giao thông.