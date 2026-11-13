Thanh Hóa: Đất ở một phường ven biển đấu giá cao nhất hơn 62 triệu đồng/m2

Ngày 13.11, thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa (thuộc Sở Tư pháp Thanh Hóa) cho biết, ngày 12.11, đơn vị này phối hợp với UBND P.Nghi Sơn tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất thuộc mặt bằng quy hoạch khu dân cư tổ dân phố Nam Sơn (P.Nghi Sơn).

Khu vực khu phố Nam Sơn, P.Nghi Sơn (trước đây là xã đảo Nghi Sơn) ẢNH: Đ.TRUNG

Kết quả phiên đấu giá khá bất ngờ khi giá trúng đấu giá các lô đất ở mặt bằng tổ dân phố Nam Sơn đều rất cao so với giá khởi điểm.

Cụ thể, trong 10 lô đất có giá khởi điểm 12 triệu đồng/m2 giá trúng đấu giá trung bình từ 35 - 40 triệu đồng/m2. Cá biệt có lô đất rộng 98 m2, giá khởi điểm 14,4 triệu đồng/m2 được đấu giá đến hơn 62 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh thời gian qua nhiều mặt bằng khu dân cư ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giá trúng đấu giá nhỉnh hơn không nhiều so với giá khởi điểm thì kết quả đấu giá mặt bằng khu dân cư tổ dân phố Nam Sơn này khá bất ngờ.

Nhiều lô đất tại mặt bằng khu dân cư tổ dân phố Nam Sơn giá tăng gấp 3 ẢNH: MINH HẢI

Ông Mai Văn Đông, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, nhận định rằng, giá đấu giá đất ở khu dân cư nêu trên cao hơn nhiều so với giá khởi điểm có thể do nhu cầu đất ở của người dân trên địa bàn P.Nghi Sơn cao, trong khi quỹ đất ở khu vực này rất hạn hẹp, mật độ dân cư lại đông đúc.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, một phần khu đất hình thành từ kè lấn biển, có mặt phía đông giáp với biển, phía tây giáp khu dân cư hiện trạng.

Khu vực tổ dân phố Nam Sơn trước đây thuộc xã đảo Nghi Sơn (P.Nghi Sơn thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Nghi Sơn, xã Hải Hà và P.Hải Thượng) - nơi có mật độ dân cư đông đúc bậc nhất tỉnh Thanh Hóa.