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    Đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm: Giá khởi điểm tăng gấp đôi

    Bách Nhật
    Bách Nhật

    Với tổng giá trị được phê duyệt hơn 18.253 tỉ đồng, mức giá mà TP.HCM đưa ra cao gấp khoảng 2,07 lần so với giá khởi điểm 8.800 tỉ đồng năm 2017.

    Dù đã hoàn thiện từ năm 2015, nhưng 3.790 căn hộ tái định cư P.Bình Khánh (Khu đô thị mới Thủ Thiêm) chưa từng được đưa vào sử dụng, theo thời gian bị xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí.

    Trước đó, 3 lần thành phố đưa ra đấu giá nhưng không có người mua. Tổng mức giá quá lớn, trong khi giá khởi điểm cao, cộng với chất lượng nhà chung cư và thiết kế đã xuống cấp, lạc hậu so với mặt bằng căn hộ thương mại hiện nay được xem là những trở ngại đối với việc tìm kiếm nhà đầu tư.

    Đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm: Giá khởi điểm tăng gấp đôi- Ảnh 1.

    Đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm: Giá khởi điểm tăng gấp đôi

    ẢNH: ĐÌNH SƠN

    Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, khu tái định cư Bình Khánh được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung. Đến năm 2025, thành phố thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng từ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại nhằm tăng khả năng khai thác.

    Theo phương án đấu giá được phê duyệt đầu tháng 10.2026, quyền sử dụng đất tại 5 lô sẽ được đưa ra đấu giá cùng công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất. Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ được giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án, với thời hạn 50 năm.

    Nếu đấu giá thành công và bên trúng đấu giá hoàn tất thanh toán, TP.HCM sẽ thu về nguồn ngân sách đáng kể, bổ sung nguồn lực cho phát triển đô thị.

    Việc lựa chọn được nhà đầu tư đủ năng lực triển khai còn mở ra cơ hội đưa quỹ căn hộ bỏ trống hơn một thập kỷ vào sử dụng, hạn chế lãng phí và nguy cơ tiếp tục xuống cấp.

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