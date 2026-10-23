Khu đô thị 60.000 tỉ đồng tại Thủ Thiêm chính thức khởi công

Đây là tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn, tích hợp các tháp văn phòng hạng A, khối đế thương mại - bán lẻ, dịch vụ, lưu trú, nhà ở và không gian công cộng trong cùng một hệ sinh thái đồng bộ, theo các tiêu chuẩn quốc tế về quy hoạch, phát triển và vận hành đô thị.

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, kỳ vọng sự thành công của Lotte Eco Smart City Thu Thiem sẽ góp phần tạo thêm dấu ấn cho Thủ Thiêm, nâng cao sức hấp dẫn đầu tư của TP.HCM.

"Chúng tôi cùng Lotte không chỉ xây dựng một dự án, chúng tôi mong muốn cùng nhau tạo ra một biểu tượng - một công trình xứng đáng với Thủ Thiêm, với TP.HCM và với khát vọng phát triển của Việt Nam", ông Vũ nhấn mạnh.

Khu đô thị hiện đại bậc nhất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm đã chính thức khởi công ẢNH: P.Đ

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, trong nhiều năm qua TP.HCM luôn nhất quán mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của vùng và cả nước, xứng tầm là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của khu vực và Đông Nam Á.

Trong định hướng chiến lược đó, khu đô thị mới Thủ Thiêm được xác định là không gian phát triển mới và hiện đại hàng đầu của thành phố. Đây là khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, văn hóa và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Dự án không chỉ kiến tạo nên một tổ hợp đô thị thông minh, hiện đại, thân thiện với môi trường mà còn góp phần hoàn thiện diện mạo kiến trúc của khu trung tâm, nâng cao chất lượng đời sống của người dân và gia tăng sức hấp dẫn của thành phố đối với các nhà đầu tư toàn cầu.

Dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ của thành phố ẢNH: P.Đ

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng mạnh mẽ, TP.HCM xác định ưu tiên các dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực: tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Thành phố quyết tâm thực hiện mục tiêu thu hút 19 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026, trong đó dự án có quy mô vốn khoảng 1,43 tỉ USD này là minh chứng rõ nét và là đóng góp rất quan trọng vào kết quả thu hút dòng vốn FDI của Thành phố.

Để dự án sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả cao nhất, Phó chủ tịch UBND TP đề nghị chủ đầu tư cùng các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ, tổ chức thi công chuyên nghiệp. Bảo đảm tuyệt đối về tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng dân cư. Từ dấu mốc khởi công hôm nay, chúng ta cùng nhau chuyển tầm nhìn thành hành động, chuyển cam kết thành kết quả thực tế để đưa dự án về đích theo đúng định hướng đề ra. Đồng thời cam kết thành phố luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo dự án được triển khai đồng bộ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.