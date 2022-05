Thanh Hóa: Tố ngân hàng làm mất tiền, hóa ra thủ phạm là con trai

Ngày 24.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Như Thanh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Đình Tuấn (20 tuổi, ngụ thôn Xuân Sinh, xã Xuân Khang) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ông N.Đ.M (ngụ thôn Xuân Sinh, xã Xuân Khang) gửi đơn đến Công an H.Như Thanh, cho rằng hệ thống bảo mật của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn H.Như Thanh không tốt, hoặc có nhân viên ngân hàng tiếp tay cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 140 triệu đồng trong tài khoản của ông.

Đại diện chi nhánh ngân hàng đã giải thích cho ông M. nên kiểm tra lại quá trình thao tác trong việc sử dụng thẻ tài khoản ngân hàng, nhưng ông M. vẫn cho rằng lỗi do ngân hàng và yêu cầu đền bù số tiền 140 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Như Thanh đã xác định Nguyễn Đình Tuấn là con trai ông M. đã thực hiện thao tác chuyển 140 triệu đồng trong tài khoản của ông M. đến một số tài khoản game (có địa chỉ ở Hà Nội và H.Sông Lô, Vĩnh Phúc).





Tại cơ quan công an, Nguyễn Đình Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội, và khai nhận do đã lén sử dụng mật khẩu ngân hàng của bố để chuyển 140 triệu đồng vào các tài khoản đánh bạc trực tuyến để đánh bạc.

Cụ thể, tối ngày 1.3, khi thấy ông M. mở mật khẩu màn hình điện thoại và đăng nhập ứng dụng trên điện thoại để chuyển tiền, Tuấn đã ghi nhớ mật khẩu trên.

Đến khoảng 13 giờ ngày 2.3, lợi dụng ông M. ngủ trưa, Tuấn vào phòng ngủ lấy điện thoại của ông M., vào ứng dụng, chuyển số tiền 140 triệu đồng đến 2 tài khoản để đánh bạc. Sau khi thực hiện xong việc chuyển tiền, Tuấn xóa các tin nhắn báo thực hiện giao dịch để ông M. không biết.

Vụ án đang được Công an H.Như Thanh điều tra, làm rõ.