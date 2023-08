Thanh Hóa và Nghệ An đồng đăng cai vòng chung kết giải U.21 quốc gia 2023

Đây là lần thứ 3 vòng chung kết giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên có đồng chủ nhà. Lần đầu năm 2019, vòng chung kết khi đó vẫn còn 8 đội diễn ra tại Gia Lai và Kon Tum. BTC gồm Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên muốn khuyến khích phong trào bóng đá lan rộng và phát triển, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ tại Tây Nguyên, nên tiến hành 2 bảng tại 2 địa phương khác nhau.

Còn 2 lần liên tiếp năm 2022 tại Nghệ An và Hà Tĩnh; năm 2023 tại Thanh Hóa và Nghệ An, do vòng chung kết mở rộng lên 12 đội, phải cần ít nhất 2 đến 3 sân đủ tiêu chuẩn chuyên môn có đèn, 3 đến 4 sân tập cho các đội về tham dự vòng chung kết.



BTC giải làm việc với BTC địa phương tỉnh Thanh Hóa Hồng Vân

Trên bình diện cả nước hiện tại, nếu chỉ để một địa phương đăng cai thì thực tế chỉ có Trung tâm đào tạo trẻ PVF tổ chức được, vì nơi đây có hệ thống 3 - 4 sân có đèn cùng một số sân tập khác. Còn đa phần các địa phương chỉ có 1 sân chính có đèn, trong khi sân phụ chưa có đèn. Chính vì thế vòng chung kết 12 đội diễn ra tại 1 địa phương là không thể đáp ứng.

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết: "Nếu ở giải U.19, vòng chung kết cũng 12 đội, VFF còn có thể linh động cho 1 địa phương, khi chấp thuận cho sân phụ tổ chức 1 bảng đá trận 1 từ 13 giờ 30 và trận 2 từ 15 giờ 30, hoặc vòng loại giải U.21 sắp tới cũng có một số bảng như ở Đắk Lắk hay Thành Long (TP.HCM) đồng ý nhận đăng cai, chúng tôi phải giải quyết theo hướng đó, vì sân không có đèn.

Nhưng vòng chung kết giải U.21 bắt buộc phải đá từ 15 giờ hoặc 15 giờ 30 trở đi để đảm bảo tính chuyên môn, bởi lứa tuổi này các cầu thủ đã và đang tiệm cận với chuyên nghiệp. Do vậy phải ít nhất có 2 sân có đèn nên chỉ mỗi Thanh Hóa là không đủ".

Sân Thanh Hóa vừa tổ chức thành công các trận bán kết và chung kết Cúp quốc gia VPF

Trả lời việc vì sao VFF và BTC không chọn những sân có đèn tổ chức vòng loại, ông Khôi lý giải: "Các sân có đèn trên cả nước đều là các sân đang tổ chức V-League và giải hạng nhất. Mùa giải 2023 vừa kết thúc, họ phải bảo đảm giữ sân, gia cố lại hệ thống đèn để chuẩn bị cho ngày 20.10 là thi đấu tiếp mùa giải mới. Còn ở VFF, hàng loạt các đội tuyển đang tập trung nên tổ chức vòng loại giải U.21 vào thời điểm này ở các sân có đèn là không thể. Chúng tôi vẫn biết cầu thủ phải đá trong điều kiện thời tiết đảm bảo thì mới cống hiến tốt, nhưng các nơi nhận đăng cai vòng bảng cũng đã là sự cố gắng. Hơn nữa vòng loại đá cùng thời gian vào các ngày 3, 5, 8, 11 và 13.9 ở các bảng, vì vậy để đảm bảo sự ganh đua công bằng, giờ thi đấu ở các sân cũng phải gần khớp với nhau".

Sân phụ Trường Đại học Hồng Đức, nơi đội U.21 Thanh Hóa đang tập Đan Khanh

Được biết 12 đội tham dự vòng chung kết chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt. Bảng A và B sẽ đá tại Thanh Hóa do Sở VH-TT-DL Thanh Hóa và Công ty cổ phần thể thao Đông Á đăng cai tổ chức. Vòng bảng với 12 trận tại Thanh Hóa sẽ thi đấu liên tục từ ngày 18.9 đến 23.9, trong đó trận 1 sẽ đá từ 15 giờ tại sân Trường Đại học Hồng Đức và trận 2 từ 17 giờ 30 tại sân vận động tỉnh Thanh Hóa.

Đây cũng là lần đầu tiên vòng chung kết giải U.21 quốc gia tổ chức tại sân vận động của một trường đại học, chắc chắn cũng sẽ khích lệ phong trào bóng đá học đường phát triển. Bảng C sẽ diễn ra 6 trận tại sân Vinh do Sở VH-TT Nghệ An đăng cai, thi đấu vào các ngày 19, 21 và 23.9 cũng từ 15 giờ (trận 1) và 17 giờ 30 (trận 2).

Sân Vinh sẽ tổ chức bảng C vòng chung kết với 6 trận đấu VFF

Từ vòng tứ kết (ngày 26, 27.9) đến trận bán kết (29.9) và chung kết (1.10) có 7 trận đều diễn ra tại sân chính Thanh Hóa. Giữa vòng loại và tứ kết, sẽ có 2 ngày nghỉ để các đội lọt vào vòng knock-out tại bảng Nghệ An di chuyển về Thanh Hóa. Do 2 địa phương lần này cách xa nhau (gần 150 km) nên VFF cũng đã huy động lực lượng giám sát và trọng tài cho vòng chung kết lên đến 32 người, trong đó có 12 trọng tài chính, 12 trợ lý, 4 giám sát trận đấu và 4 giám sát trọng tài.

Nhà báo Nguyễn Công Khế, Trưởng BTC giải nhấn mạnh: "Tuy vòng chung kết U.21 sắp tới diễn ra ngay thời điểm lực lượng chủ yếu của U.23 Việt Nam trong độ tuổi dưới 21 tham dự ASIAD 19, nhưng vẫn còn rất nhiều tài năng trẻ khác sẵn sàng xung trận. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng, bóng đá Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng, nên qua 25 trận tại vòng chung kết, chúng tôi sẽ góp phần phát hiện thêm nhiều viên ngọc thô xuất sắc tạo nên sức bật cho tương lai gần của bóng đá nước nhà".

U.21 Thanh Hóa sẽ rất mạnh với nòng cốt là đội đương kim vô địch giải U.19 Khả Hòa