Thanh Hóa: Xây cầu gần xong, chủ đầu tư mới xin cấp phép hoạt động trong hồ thủy lợi

Theo quy định, khi có bất kỳ hoạt động xây dựng nào trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đặc biệt là hồ lớn như Yên Mỹ, thì việc bảo đảm an toàn cho hồ là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, khi triển khai xây dựng cầu Yên Mỹ, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2 (thuộc Bộ GT-VT) đã không làm hồ sơ để UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, thẩm định, cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Cầu Yên Mỹ thuộc tuyến cao tốc bắc - nam đã hoàn thành hơn 60% khối lượng nhưng đến nay chưa được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi MINH HẢI

Theo tìm hiểu của PV, cầu Yên Mỹ dài gần 1 km, thuộc tuyến cao tốc bắc - nam, khởi công xây dựng từ tháng 7.2021, và đến đầu tháng 2 cầu đã hoàn thành hơn 60% khối lượng. Quá trình thi công, nhà thầu đã huy động nhiều máy móc, thiết bị, vật tư, và hàng trăm công nhân thi công rầm rộ để kịp tiến độ hoàn thành vào tháng 6.2023.

Dù đây là dự án có quy mô lớn, lượng máy móc, phương tiện, nhân công nhiều, trong đó có hoạt động khoan cọc nhồi làm móng cho các mố cầu nên tác động không nhỏ tới an toàn hồ thủy lợi Yên Mỹ. Nhưng đến nay, dự án vẫn chưa được cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Một lãnh đạo Sở NN-PTNT Thanh Hóa cho biết, thời điểm chuẩn bị khởi công dự án cho đến hết năm 2022, các đơn vị chức năng của Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã nhiều lần nhắc nhở, đốc thúc chủ đầu tư phải làm hồ sơ, thủ tục để UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình, nhưng chủ đầu tư đã không làm. Vừa qua, chủ đầu tư mới hoàn thiện hồ sơ, đang trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét (đến ngày 13.2 vẫn chưa được cấp phép).

Nhiều tác động đến hồ Yên Mỹ trong quá trình xây dựng cầu, nhưng dự án chưa được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ hồ MINH HẢI

"Cầu Yên Mỹ là công trình phải xin giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình, nhưng đến nay chủ đầu tư mới vừa hoàn thành hồ sơ, và sở vừa báo cáo UBND tỉnh để xem xét. Trong thời gian qua, các đơn vị chức năng của chúng tôi đã nhắc nhở họ nhiều lần rồi", một lãnh đạo Sở NN-PTNT Thanh Hóa cho hay.

Theo điều 44 luật Thủy lợi quy định về các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, mới được tổ chức xây dựng công trình mới; lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ; trồng cây lâu năm…

Việc đảm bảo tiến độ, và an toàn cho dự án cao tốc Bắc - Nam là quan trọng, tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi hồ Yên Mỹ - nghĩa là đảm bảo an toàn cho tính mạng hàng ngàn người dân và hàng chục ngàn héc ta đất nông nghiệp ở phía hạ du cũng quan trọng không kém.

Cầu Yên Mỹ dài 995,8 m. Cầu gồm 25 nhịp, bề rộng mặt cắt ngang cầu là 17,5 m. Kết cấu là cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực; mặt cầu là bê tông cốt thép đổ tại chỗ; mố cầu bê tông cốt thép đặt trên hệ móng là các cọc khoan nhồi.