Thanh Hóa: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông phía bắc cầu Nguyệt Viên

Chiều ngày 27.3, đại diện các đơn vị, gồm Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Văn phòng quản lý đường bộ 2.1, Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ 472, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, UBND TP.Thanh Hóa, và UBND xã Hoằng Quang đã cùng nhau kiểm tra thực trạng tại điểm quay đầu xe phía bắc cầu Nguyệt Viên.



Điểm quay đầu xe phía bắc cầu Nguyệt Viên rất bất cập và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông MINH HẢI

Sau khi kiểm tra, đại diện UBND xã Hoằng Quang đề nghị tiếp tục sử dụng điểm quay đầu xe để tạo điều kiện cho người dân xã này cũng như các xã lân cận của H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vào trung tâm TP.Thanh Hóa, hoặc đi làm đồng, nhưng phải tăng cường thêm các biện pháp khác để đảm bảo an toàn giao thông, như: làm gờ giảm tốc, đặt thêm biển báo hiệu, lắp đèn chiếu sáng ở khu vực điểm quay đầu.

Đại diện các đơn vị cùng kiểm tra cũng có quan điểm cơ bản như đề xuất của UBND xã Hoằng Quang.

Ngoài các đề xuất trên, đại diện Cục Cảnh sát giao thông còn đề nghị lắp biển báo hạn chế tốc độ 50 km/giờ; mở rộng làn chờ rẽ trái; bổ sung biển báo đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; lập hồ sơ theo dõi, xử lý điểm đen về tai nạn giao thông.

Ý kiến của các đơn vị đã được tổng hợp và sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng để triển khai các biện pháp giảm thiểu tai nạn ở điểm quay đầu xe phía bắc cầu Nguyệt Viên.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, từ tháng 2.2015, cầu Nguyệt Viên bắc qua sông Mã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cây cầu nằm trên tuyến QL1A điều chỉnh, của dự án nâng cấp mở rộng QL1A, từ cầu Ba Gian (H.Hoằng Hóa) đến đại lộ Lê Lợi (TP.Thanh Hóa).

Phía bắc cầu Nguyệt Viên khoảng hơn 200 m có mở lối để cho các phương tiện quay đầu xe vào trung tâm TP.Thanh Hóa, nhưng điểm quay đầu này nhiều năm nay liên tục xảy ra tai nạn giao thông, gây chết người, nhưng cơ quan chức năng chưa có giải pháp xử lý điểm đen này.