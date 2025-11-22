Thanh Lam bị khui chuyện riêng tư, tiết lộ kế hoạch đám cưới ở tuổi 56

Tập 5 AI là ai? lên sóng với sự dẫn dắt của Trấn Thành. Chương trình tuần này chào đón 5 khách mời gồm ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Hà Trần và ca sĩ Orange. Họ sẽ hợp sức để đoán xem ai là người đứng sau các phiên bản song trùng của chương trình.

Thanh Lam bất ngờ khi bị bản sao khui loạt bí mật trên sóng truyền hình Ảnh: NSX

Ở vòng đầu tiên, song trùng của Thanh Lam khiến nhiều người thích thú. Từ khi phiên bản AI xuất hiện, Bằng Kiều khẳng định người này có thần thái, đặc biệt là nụ cười giống hệt bản gốc. Trong khi đó, Mỹ Linh hài hước phán đoán rằng người đứng phía sau song trùng này có thể là ca sĩ Hồng Nhung.

Tuy hay cười và có thái độ dè chừng nhưng song trùng này vẫn đối đáp nhiệt tình và nhiều lần chính xác khiến dàn khách mời hoang mang. Điển hình như bản sao biết Thanh Lam từng lái chiếc én 50 đầu vênh hay rất sợ nhạc sĩ Quốc Trung, thậm chí răm rắp nghe lời. Ngay cả chuyện năm xưa Thanh Lam từng bị tình cũ gắn định vị theo dõi cũng được song trùng bật mí. Thậm chí khó đoán hơn, chuyện Hà Trần từng giẫm lên tranh trong nhà của Thanh Lam cũng lọt vào tầm ngắm của song trùng.

Khi Trấn Thành nhận xét gương mặt của bản sao hơi khác so với Thanh Lam, người này liền phản ứng: “Từ nào giờ tôi có thẩm mỹ đâu, tự nhiên hết đó”. Chưa dừng lại ở đó, khi nam MC hỏi về tuổi tác, song trùng liền lên tiếng “chấn chỉnh”: “Không nên hỏi tuổi phụ nữ nhé” khiến chồng Hari Won bất ngờ: “Chết rồi, tôi bị chỉnh rồi”. Hay khi được hỏi về cân nặng, bản sao Thanh Lam lên tiếng: “Tôi nhẹ hơn Trấn Thành” khiến mọi người được phen bật cười.

Lê Giang lộ diện là người đứng sau bản song trùng của ca sĩ Thanh Lam, bày tỏ tình cảm dành cho giọng ca sinh năm 1969 Ảnh: NSX

Phiên bản song trùng của Thanh Lam là ai?

Mặc dù có cách che giấu danh tính khá kỹ lưỡng nhưng song trùng vẫn để lộ nhiều dấu hiệu. Khi Thanh Lam hỏi về điểm yếu nhất của mình, bản sao liền cho biết đó là “sợ đàn ông, mê trai”. Chi tiết này khiến giọng ca 6X liền lên tiếng phản ứng: “Tự dưng lại nói thế, chồng tôi mà nghe thấy rồi cuối năm nay cưới mà ông ấy hủy là thôi rồi đấy”. Tuy nhiên, chi tiết này cũng khiến dàn khách mời đoán rằng nhân vật đứng sau là người miền Nam vì cách dùng từ.

Sau cùng, song trùng đã lỡ miệng nói nhầm một từ tiếng Anh, khiến dàn khách mời nghi ngờ người đứng sau là Lê Giang. Khi cánh cửa mở ra, danh tính song trùng được hé lộ đúng như dự đoán của các nghệ sĩ. Thanh Lam cho biết đồng nghiệp diễn tả có nét giống với mình nhưng với Trấn Thành, vừa nhìn thấy phiên bản AI, anh đã đoán ra đó là người chị thân thiết vì: “Cách cười đó rất giống Lê Giang”.

Đến với chương trình, Lê Giang cho biết cô chưa từng nghĩ có thể được đứng cạnh Thanh Lam. “Khi ấy tôi là diễn viên hài còn chị Thanh Lam đã là ca sĩ nổi tiếng. Nên hôm nay nếu có chuyện gì thì chị bỏ qua cho em nha", nữ diễn viên chân thành bày tỏ. Tuy có màn giả dạng lộ nhiều “sơ hở” nhưng Trấn Thành và dàn khách mời vẫn rất yêu thích nét lém lỉnh, “dữ” theo hướng hài hước của Lê Giang, qua đó giúp khán giả hiểu thêm về Thanh Lam.