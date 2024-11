Thanh Lam không còn 'gai góc', Lương Bích Hữu hát opera trong 'Bài hát của chúng ta'

Theo đó, Quang Linh và Phạm Anh Duy về với liên minh 1 của Thu Minh - Vũ Thảo My - Lương Bích Hữu - OgeNus. Hoàng Hải và Lâm Bảo Ngọc trở thành thành viên của liên minh 2 cùng Thanh Lam, Hoàng Hải, Mai Tiến Dũng, LyLy, Orange. Các liên minh chia thành những cặp song ca trong lượt thi đầu tiên ở live show 3 Bài hát của chúng ta.

Mở màn cho đêm thi là Mai Tiến Dũng cùng LyLy với ca khúc Em Không Quay Về . Với bản phối rock, cả hai khiến khán giả xuýt xoa vì sự ăn ý từ giọng hát đến phong cách trình diễn.

Mai Tiến Dũng cùng LyLy khiến khán giả xuýt xoa về tạo hình lẫn sự ăn ý ẢNH: Đ.T

LyLy tiếp tục chứng minh sự đa tài khi có phần solo trống ấn tượng. Bên cạnh đó, Mai Tiến Dũng cũng ghi điểm với màn trình diễn cùng guitar điện.

Tiếp nối là phần trình diễn của Thu Minh và Vũ Thảo My cùng Hào quang - bản hit đến từ chương trình Anh trai say hi. Không còn là một Hào quang đầy tiếc nuối, giằng xé của tuổi trẻ, cặp nghệ sĩ đã kể lại câu chuyện tình của những cô gái với trái tim mỏng manh, đằm thắm hơn với bản phối R&B.

Tuy không có nhiều thời gian và sức khỏe bị ảnh hưởng, nhưng Thu Minh vẫn cháy hết mình trên sân khấu ẢNH: Đ.T

Tuy vẫn còn nhiều tiếc nuối vì thời gian chuẩn bị không có nhiều, Thu Minh lại bị ốm nặng trong đợt thi lần này nhưng hai giọng ca thực lực đã hòa giọng, khoe nốt cao, đem đến một màn trình diễn ấn tượng.

Đến với sân khấu song ca thứ 3 của tuần này, Lương Bích Hữu cùng OgeNus hát bản mashup Xin Anh Đừng - Đôi mi Em Đang U Sầu (2 bản hit của Đông Nhi), v ới bản phối kết hợp 3 thể loại nhạc electronic, hip-hop và rock.

Lương Bích Hữu gây ấn tượng với màn hát opera ẢNH: Đ.T

Lương Bích Hữu hóa thân thành nữ thần Medusa cùng màn đu dây khiến cả trường quay vỡ òa. Nữ ca sĩ còn thể hiện một phân đoạn opera vô cùng ấn tượng. Trong khi đó, gen Z đa tài OgeNus sáng tạo thêm phần melody cho Xin Anh Đừng .

Tiếp theo là sự trở lại của cặp đôi Thanh Lam - Orange cùng ca khúc Nơi Mình Dừng Chân . Cả hai khiến khán giả bất ngờ vì không còn gai góc như thường thấy khi kể lại câu chuyện tình yêu da diết này với bản phối đậm chất ballad. Giọng hát chín muồi, đằm thắm của diva Thanh Lam hòa quyện cùng giọng ca trẻ trung, năng lượng của Orange mang đến một tiết mục đầy cảm xúc.

Thanh Lam và Orange không còn gai góc như thường thấy ẢNH: Đ.T

Quang Linh - Phạm Anh Duy xuất hiện trong tạo hình máu lửa với Đừng Ngoảnh Lại . Không chỉ thể hiện khả năng rap với bản phối mới này, Quang Linh cùng Phạm Anh Duy còn có màn đu dây "chấn động" trên sân khấu khiến khán giả phấn khích.

Quang Linh "làm mới" với mắt khói và hát rock cá tính ẢNH: Đ.T

Giọng ca "chim sáo ngày xưa" xuất hiện cùng tạo hình mới mẻ: mặc áo lưới, đánh mắt khói và hát rock, trẻ trung không kém cạnh "anh trai" Phạm Anh Duy. Quang Linh dí dỏm chia sẻ phần rap này do Phạm Anh Duy viết và vì mình có tuổi rồi nên đoạn rap cũng được viết "nương theo tuổi" để nam ca sĩ có thể dễ dàng thể hiện.

Ở sân khấu song ca cuối cùng của đêm thi, Hoàng Hải - Lâm Bảo Ngọc đem đến màn trình diễn Shh, Chỉ Ta Biết Thôi . Không chỉ khoe nốt cao ấn tượng, "bố gấu" còn mạnh dạn thể hiện khả năng vũ đạo trong khi Lâm Bảo Ngọc lần đầu tiên bắn rap được cô viết mới hoàn toàn. Cả hai đều có màn thể hiện cuốn hút ở tiết mục này.

Hoàng Hải cùng Lâm Bảo Ngọc với Shh, chỉ ta biết thôi ẢNH: Đ.T

Tuần sau, Our Song Vietnam - Bài hát của chúng ta tiếp tục live show 3 với lượt thi thứ 2 cùng những màn kết hợp đọ giọng và trình diễn giữa hai liên minh.