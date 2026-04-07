Thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai: Tân Phú đô thị động lực phía đông

Xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai được hình thành từ ngày 1.7.2025 trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Tân Phú và các xã Phú Lộc, Trà Cổ, Phú Thanh, Phú Xuân; với dân số hơn 77.000 người và diện tích tự nhiên là 105,8 km2.

Diện mạo đô thị dần thành hình

Diện mạo đô thị tại Tân Phú những năm qua cũng đã có sự thay đổi đáng kể với các dự án khu tái định cư 9,7 ha, khu tái định cư 15 ha, khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ 55 ha, khu công viên thể dục thể thao, Trung tâm y tế Tân Phú…

Xã có khu công nghiệp Tân Phú với diện tích 54 ha với tỷ lệ lấp đầy hiện tại đạt 94%, và đang có kế hoạch mở rộng thêm 246 ha trong thời gian tới, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn người dân địa phương và các vùng lân cận.

Với lợi thế có khu du lịch Suối Mơ, Hang Dơi, và vị trí liền kề Vườn quốc gia Nam Cát Tiên cùng diện tích cây ăn trái khá rộng lớn như mít, sầu riêng, bưởi… địa phương đang định hướng phát triển mạnh về các ngành du lịch - dịch vụ - logistics.

Ông Nguyễn Thành Liêm (68 tuổi, ở xã Tân Phú) bày tỏ: "Ở tuổi này, được chứng kiến quê hương đổi mới từng ngày là một hạnh phúc lớn lao. So với trước đây, vùng đất này đã có những thay đổi về mọi mặt. Cơ sở hạ tầng, đường sá khang trang hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và sinh hoạt. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con trong khu vực được nâng cao rõ rệt".

Hạ tầng giao thông là động lực tăng trưởng

Một trong những lợi thế lớn nhất của địa phương là tuyến quốc lộ 20 chạy dọc địa bàn dài 10 km – mạch giao thông nối kết Đồng Nai với Lâm Đồng; đường ĐT.744B, kết nối với các xã Định Quán, Phú Hòa, Tà Lài, Nam Cát Tiên… và tuyến cao tốc Dầu Giây – Tân Phú đang dần hình thành.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú Nguyễn Quang Tú, cho biết hiện nay hạ tầng giao thông trên địa bàn chỉ đáp ứng một phần về lưu lượng giao thông và vận chuyển hàng hóa của bà con nhân dân. Đây cũng là mối quan tâm lớn nhất của xã Tân Phú trong thời gian tới.

"Xã đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân nằm trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đi qua địa bàn xã khoảng 10 km. Việc giải phóng mặt bằng được bà con đồng thuận rất cao, người dân đã nhận tiền đền bù, hiện đang chờ đơn vị thi công khởi công", ông Tú cho biết.

Cùng với việc phát triển mới các tuyến giao thông trọng điểm, địa phương cũng mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư tuyến đường song hành với quốc lộ 20, đoạn qua Trung tâm hành chính xã Tân Phú. Tuyến đường này dù đã có quy hoạch và triển khai hơn 10 năm nay, với chiều dài toàn tuyến chỉ hơn 3 km, nhưng đến nay mới chỉ làm được khoảng 800 m.

"Xã mong muốn tỉnh Đồng Nai tiếp tục đầu tư tuyến đường này cũng như nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744B để đảm bảo mỹ quan đô thị, phát triển du lịch và phục vụ kinh tế địa phương", ông Tú kiến nghị.

Ông Nguyễn Thành Liêm (ở xã Tân Phú) chia sẻ: "Sau khi lên phường, tôi mong muốn địa phương sẽ có thêm nhiều không gian xanh, công viên để người cao tuổi, người trẻ có nơi tập thể dục và sinh hoạt văn hóa. Người dân luôn sẵn sàng ủng hộ các chính sách của địa phương nhằm mang lại lợi ích chung cho cộng đồng. Mong rằng sự chuyển mình này sẽ mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc bền vững cho tất cả mọi người".

Ông Nguyễn Quang Tú khẳng định: "Việc Tân Phú được chọn làm đề án từ xã lên phường của tỉnh Đồng Nai là một mốc lịch sử đối với bà con nhân dân trên địa bàn xã. Đảng bộ, chính quyền xã sẽ luôn quan tâm, quyết liệt để làm sao đáp ứng được kỳ vọng, mong mỏi của người dân".

Có thể thấy, sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân chính là chìa khóa để Tân Phú thực hiện thành công các mục tiêu đề ra. Với tâm thế sẵn sàng và các tiêu chí đã dần hoàn thiện, Tân Phú tương lai được kỳ vọng sẽ trở thành đô thị động lực phía đông của tỉnh Đồng Nai.