Đề xuất đầu tư hoàn chỉnh cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Trong văn bản gửi liên danh xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải, Bộ Xây dựng ghi nhận đề xuất của nhà đầu tư về việc đầu tư dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú theo quy mô hoàn chỉnh.

Hiện nay, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; Cục Đường bộ Việt Nam và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã ký hợp đồng dự án và đang triển khai thực hiện theo quy định.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã triển khai trước đó cũng thường xuyên ùn tắc ẢNH: T.N

Bộ Xây dựng đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về điều chỉnh dự án PPP, điều kiện của hợp đồng dự án đã ký kết và các quy định pháp luật có liên quan; tổ chức lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án theo quy định.

Trong đó, liên danh nhà đầu tư cần phân tích, làm rõ tác động của việc điều chỉnh đối với tổng mức đầu tư, phương án tài chính, thời gian thu phí, phân bổ rủi ro và các nội dung có liên quan của hợp đồng dự án đã ký kết.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc huy động vốn, tổ chức thực hiện và mọi chi phí, rủi ro phát sinh trong trường hợp hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án không được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Trước đó, liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư hoàn chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú theo phương thức PPP (giai đoạn 1).

Liên danh này cũng là nhà đầu tư đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1. Dự án được triển khai từ giữa tháng 8.2025, với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m. Tại các vị trí đất yếu, nền đường đào, đắp cao, phạm vi nút giao liên thông, đoạn dừng xe khẩn cấp, công trình cầu trên tuyến được thiết kế mặt cắt ngang theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75 m.

Qua thực tiễn khai thác các tuyến cao tốc đầu tư giai đoạn 1, vào các dịp lễ, tết, lưu lượng giao thông tăng đột biến, dẫn đến nguy cơ ùn tắc, đặc biệt khi xảy ra sự cố mà không có làn dừng xe khẩn cấp để lực lượng chức năng, cứu hộ, cứu nạn tiếp cận xử lý kịp thời.

Theo nhà đầu tư, việc đầu tư cao tốc Dầu Giây - Tân Phú với quy mô hoàn chỉnh ngay từ đầu sẽ tiết kiệm nhiều chi phí (gia cố mái taluy, di dời hệ thống an toàn giao thông, huy động thiết bị...), đồng thời thuận lợi hơn trong tổ chức thi công và khai thác.

Nhà đầu tư đề nghị đầu tư với quy mô hoàn chỉnh: đường cao tốc cấp 100, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/giờ theo tiêu chuẩn.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là đoạn đầu của tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, thuộc nhóm công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, do liên danh Trường Hải - Sơn Hải đầu tư theo phương thức PPP, với tổng mức đầu tư khoảng 8.496 tỉ đồng.

Tuyến có chiều dài hơn 60 km, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai), điểm cuối tại xã Phú Lâm (tỉnh Đồng Nai).