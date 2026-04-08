Thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai: Xuân Lộc phát triển lợi thế ra sao?

Xã Xuân Lộc được thành lập từ ngày 1.7.2025, trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính gồm xã Xuân Trường, Xuân Thọ, Suối Cát, Xuân Hiệp và thị trấn Gia Ray. Xã có diện tích 140,5 km², dân số 101.485 người.

Đề án thành lập phường Xuân Lộc trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua vào kỳ họp thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ngày 28.3 vừa qua.

Khu vực trung tâm hành chính xã Xuân Lộc ẢNH: H.G

Từ "điểm nối giao thông" đến "điểm đến phát triển"

Xuân Lộc được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông và quỹ đất phát triển. Trên địa bàn có các tuyến giao thông quan trọng đi qua như quốc lộ 1, cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, tuyến đường sắt Bắc – Nam, các tuyến tỉnh lộ như ĐT.763, ĐT.765, ĐT.766, ĐT.772… tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn, thuận lợi cho giao thương và thu hút đầu tư.

Khu vực ngã ba Suối Cát phát triển mạnh thương mại, dịch vụ ẢNH: H.G

Theo ông Lê Khắc Sơn, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, ngoài các tuyến đường giao thông hiện hữu, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, các tuyến kết nối sân bay quốc tế Long Thành hay đường sắt tốc độ cao đang triển khai chính là "đòn bẩy" để địa phương nâng cao năng lực liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư.

Xã Xuân Lộc về đêm ẢNH: H.G

Không dừng lại ở lợi thế hạ tầng, Xuân Lộc còn sở hữu quỹ đất hơn 14.000 ha - đây là điều kiện để địa phương chủ động bố trí không gian phát triển hài hòa, từng bước hình thành các khu chức năng hiện đại.

Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (các ngành công nghiệp - xây dựng - thương mại - dịch vụ) lên đến 78,64% và đang tiếp tục có xu hướng tăng nhanh sẽ là một lợi thế lớn giúp địa phương chủ động về nguồn nhân lực cho sự phát triển trong tương lai.

Hạ tầng – dịch vụ – du lịch: trụ cột phát triển

Trên địa bàn xã Xuân Lộc còn có danh thắng quốc gia núi Chứa Chan, một trong những điểm đến có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và tâm linh của khu vực.

Danh thắng quốc gia núi Chứa Chan và hồ Núi Le ẢNH: H.G

"Hiện nay, địa phương đang tập trung thu hút và triển khai các dự án quy mô lớn như khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan (tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 dự kiến trên 17.000 tỉ đồng), khu đô thị hồ Núi Le và các dự án dịch vụ, đô thị phụ trợ, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch – đô thị gắn với cảnh quan tự nhiên", ông Lê Khắc Sơn cho biết.

Việc khai thác hiệu quả các dự án lớn, đặc biệt là khu vực núi Chứa Chan được Xuân Lộc xác định là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Mỗi năm, địa phương thu hút khoảng 250.000 đến 300.000 lượt khách du lịch ẢNH: H.G

Theo thống kê, hiện tại trên địa bàn xã có 15 điểm tham quan, cơ sở dịch vụ du lịch hiện hữu và 25 điểm lưu trú. Lượng khách du lịch đạt khoảng 250.000 - 300.000 lượt/năm, tập trung chủ yếu vào các dịp lễ, tết và mùa cao điểm hành hương núi Chứa Chan.

"Định hướng dài hạn của Xuân Lộc là phát triển theo mô hình kết hợp công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp công nghệ cao, trong đó du lịch đóng vai trò là một trong những trụ cột, qua đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững", ông Lê Khắc Sơn nhấn mạnh.

Cần sự chung tay của người dân, doanh nghiệp

Với quy mô dân số hơn 101.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 54%, Xuân Lộc đã hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành đơn vị hành chính cấp phường. Sau khi lấy ý kiến rộng rãi từ người dân, có hơn 99,97% ý kiến cử tri đã đồng ý với đề án thành lập phường, con số thể hiện niềm tin mạnh mẽ của người dân vào những định hướng, hướng đi của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lộc (thứ hai từ phải qua) đi tham quan một mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn ẢNH: H.G

Ông Nguyễn Văn Hào (xã Xuân Lộc) chia sẻ: " Việc xã Xuân Lộc được lên phường, người dân rất vui mừng. Người dân cũng kỳ vọng vào những định hướng phát triển của chính quyền địa phương sẽ góp phần thay đổi bộ mặt đô thị và thu nhập của người dân. Đặc biệt là các danh thắng như núi Chứa Chan, hồ Núi Le... sẽ trở thành những điểm du lịch hấp dẫn, thu hút người dân, du khách trong và ngoài nước về tham quan".

Cũng theo ông Lê Khắc Sơn, chính quyền địa phương xác định, khi Xuân Lộc lên phường, sẽ đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn về ý thức đô thị, chấp hành quy hoạch và nâng cao chất lượng đời sống. Do đó, sự chủ động, tích cực của người dân trong tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn cảnh quan và xây dựng nếp sống đô thị có vai trò hết sức quan trọng.

Chinh quyền xã Xuân Lộc kỳ vọng người dân sẽ chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn cảnh quan và xây dựng nếp sống đô thị ẢNH: .H.G

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, địa phương cũng xác định đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là các ngành dịch vụ, du lịch và công nghiệp.

"Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định và hấp dẫn", ông Sơn nhấn mạnh.

Lãnh đạo và trụ sở các cơ quan thuộc xã Xuân Lộc Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lộc

Bà Ngô Thị An, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Lộc

Ông Lê Khắc Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc

Trụ sở Đảng ủy xã, UBND xã, Trung tâm phục vụ hành chính công xã cùng có địa chỉ tại khu vực Trung tâm hành chính xã Xuân Lộc

Công an xã Xuân Lộc nằm trên đường quốc lộ 1 (đoạn qua xã Xuân Lộc)



