Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Văn Chung
Văn Chung
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Theo quyết định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban Chỉ đạo. Các phó trưởng ban chỉ đạo, gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc (thường trực). Thường trực Ban Chỉ đạo gồm 13 người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

ẢNH: GIA HÂN

Ban Chỉ đạo gồm 44 ủy viên, trong đó, có: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến;

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng nhiều lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo thực hiện việc chỉ đạo tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; xây dựng dự thảo Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung), báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng xem xét, quyết định.

Ban Tổ chức Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và con dấu của Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác.

Tin liên quan

Ban hành Quy định về thi hành Điều lệ Đảng

Ban hành Quy định về thi hành Điều lệ Đảng

Theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng vừa được ký ban hành, sẽ thí điểm thành lập đảng bộ hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh.

Sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương sửa Điều lệ Đảng

Khám phá thêm chủ đề

điều lệ đảng bộ chính trị

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận