Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Quân kỳ quyết thắng cho Cục Phương tiện không người lái ẢNH: TUẤN HUY

Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Cục Phương tiện không người lái, do đại tá Nguyễn Văn Trường làm cục trưởng. Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Quân kỳ quyết thắng cho Cục Phương tiện không người lái cùng các lữ đoàn trực thuộc.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của phương tiện không người lái trong tác chiến hiện đại, Thường vụ Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập Cục Phương tiện không người lái.

Sự ra đời của Cục Phương tiện không người lái không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới mà còn góp phần tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội ta; nâng cao năng lực ứng phó nhanh, linh hoạt, giảm thiểu nguy cơ bị động, bất ngờ, sẵn sàng đánh thắng kẻ thù xâm lược trong mọi tình huống.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của cục phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của một đơn vị tác chiến hiện đại, công nghệ cao; từ đó khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, bứt phá mạnh mẽ, khắc phục mọi khó khăn ban đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng về các hoạt động thuộc lĩnh vực phương tiện không người lái trong toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ ẢNH: TUẤN HUY

Sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống chiến tranh công nghệ cao

Đồng thời, Cục Phương tiện không người lái cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp nhận, bố trí, sắp xếp nhân sự, bổ sung lực lượng, trang bị kỹ thuật theo đúng biên chế quy định; tập trung kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng vững mạnh; nhanh chóng phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, triển khai các hoạt động chuyên môn đúng chức năng, thẩm quyền, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt ngay từ những ngày đầu.



Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Cục Phương tiện không người lái; xây dựng hệ thống quy chế hoạt động đồng bộ trên các mặt công tác; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, không để xảy ra mất an toàn...

Cũng tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Phương tiện không người lái, khẳng định sẽ luôn đoàn kết thống nhất, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng.

Cục trưởng Nguyễn Văn Trường phát biểu ẢNH: TUẤN HUY

Nỗ lực làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về các hoạt động thuộc lĩnh vực không người lái; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để tham mưu về quy hoạch phát triển, trang bị và xây dựng hành lang pháp lý quản lý các phương tiện không người lái trong toàn quân, toàn quốc.

Đồng thời, cục sẽ tập trung huấn luyện, làm chủ công nghệ; đẩy mạnh huấn luyện khai thác, làm chủ trang thiết bị hiện đại; chủ động liên kết nghiên cứu, phát triển công nghệ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng phương án tác chiến hiệp đồng linh hoạt, hiệu quả, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống chiến tranh công nghệ cao.