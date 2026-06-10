Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương 'tinh, gọn, mạnh'

Theo Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra, giám sát số 12 đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư. Các lãnh đạo Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư trao đổi, làm rõ các nội dung quan trọng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kết luận hội nghị ẢNH: BQP

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn quân quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về điều chỉnh tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị quân đội “tinh, gọn, mạnh”.

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện điều chỉnh tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị, nhất là nâng cao năng lực Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - quốc phòng ở các địa bàn chiến lược, các lĩnh vực chiến lược; tham gia nghiên cứu, dự báo, đề xuất, kiến nghị các giải pháp góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển đất nước. Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giữ ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân...

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng được tiến hành bài bản, chặt chẽ, bám sát các quy định và hướng dẫn của Trung ương; gắn đánh giá với kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tích cực, chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế, hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng kết hợp lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; phát huy tốt vai trò của quân đội trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...