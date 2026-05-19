Thành lập thành phố Đồng Nai là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ công bố. Cùng dự buổi lễ còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành T.Ư và TP.Đồng Nai.

Tại buổi lễ, ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP.Đồng Nai (có hiệu lực thi hành từ 30.4.2026) trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh hiện tại. Sau khi thành lập, TP.Đồng Nai giáp TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai ẢNH: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP.Đồng Nai và trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Chặng đường mới, vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc thành lập TP.Đồng Nai là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới. Một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới, một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn, một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đồng Nai ngày nay hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có như quy mô kinh tế, dân số, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa đặc sắc. Những lợi thế ấy đặt thành phố vào vai trò của một cực tăng trưởng đa chức năng, một đô thị động lực, một trung tâm công nghiệp, hàng không và đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân TP.Đồng Nai cùng chung sức thực hiện tốt 6 định hướng lớn.

Thứ nhất, xây dựng khát vọng Đồng Nai mới ở trong tầm vóc một thành phố trực thuộc T.Ư. Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành đô thị động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng Đông Nam bộ và cả nước. Phấn đấu đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội, TP.HCM đã tiên phong.

Thứ hai, biến những lợi thế riêng có thành giá trị phát triển mới, đó là cơ sở hạ tầng giao thông chiến lược đa phương thức và nền tảng công nghiệp mạnh, mạng lưới logistics, vị trí cửa ngõ liên vùng, không gian biên giới rộng mở và những vùng đất giàu tiềm năng, con người bản lĩnh, sáng tạo. Những lợi thế ấy cần được kết nối thành một chỉnh thể phát triển mới, ở đó công nghiệp, dịch vụ, đô thị, sinh thái, văn hóa, kinh tế biên mậu, quốc phòng, an ninh bổ trợ cho nhau, tạo nên một Đồng Nai năng động, thông minh, hội nhập và có bản sắc riêng của vùng Đông Nam bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng TP.Đồng Nai ẢNH: BTC

Thứ ba, xây dựng một thành phố vì con người, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng Nai cần chăm lo tốt hơn việc làm, nhà ở, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, môi trường sống, nhất là đối với công nhân, người lao động, đồng bào vùng sâu, vùng khó khăn, vùng biên giới và các nhóm yếu thế. Mục tiêu cuối cùng là để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn.

Thứ tư, nuôi dưỡng bản sắc và phẩm chất con người Đồng Nai trong thời kỳ mới. Mỗi quốc gia, dân tộc muốn trường tồn phải có gốc rễ văn hóa bền chặt. Đồng Nai cần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đa sắc tộc, đa tôn giáo; biến truyền thống tiên phong, yêu nước, cần cù, nghĩa tình, sáng tạo thành nguồn lực tinh thần cho phát triển. Con người Đồng Nai trong giai đoạn mới phải có kỷ luật, có tri thức, có trách nhiệm, có khát vọng vươn lên và có ý thức giữ gìn hình ảnh của thành phố văn minh, nhân văn và hội nhập.

Thứ năm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân. Chính quyền thành phố phải kiến tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, công bằng; doanh nghiệp phải đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn lợi ích kinh doanh với trách nhiệm xã hội; người dân phải là chủ thể tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn môi trường, trật tự, kỷ cương và bản sắc cộng đồng.

Thứ sáu, giữ vững ổn định, kỷ cương và đoàn kết để phát triển bền vững. Đồng Nai là thành phố có vị trí chiến lược, có đường biên giới quốc gia, có hạ tầng trọng điểm, có không gian công nghiệp và đô thị lớn. Vì vậy, phát triển phải luôn gắn với quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân, kỷ cương trong quản trị, niềm tin trong xã hội sẽ là nền tảng để Đồng Nai đi nhanh hơn, vững hơn và xa hơn trong chặng đường mới.

"T.Ư sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp để Đồng Nai phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế và đóng góp xứng đáng hơn cho vùng và cho đất nước. Nhưng nhân tố quyết định vẫn là sự chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP.Đồng Nai cho Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn ẢNH: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chặng đường phía trước của TP.Đồng Nai rất rộng mở nhưng đòi hỏi nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn và hành động mạnh mẽ hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng TP.Đồng Nai sẽ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại; xứng đáng là đô thị trực thuộc T.Ư, là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Ngay sau lễ công bố đã diễn ra Chương trình sử thi nghệ thuật "Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước", tái hiện hành trình 328 năm lịch sử hào hùng của Đồng Nai.

Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới

Trước đó, chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của T.Ư đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, càng đứng trước vận hội lớn, Đồng Nai càng phải nhìn thẳng vào những hạn chế, điểm nghẽn đang cản trở phát triển để có giải pháp mạnh mẽ, căn cơ, hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, thành phố cần tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của T.Ư và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất; nhanh chóng triển khai nghị quyết bằng các hành động, sản phẩm, kết quả cụ thể; được lượng hóa bằng đề án, dự án, công trình, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng. Mỗi nghị quyết cần được đặt trong tổng thể lợi thế riêng có của Đồng Nai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống; phải phát triển bằng năng suất, công nghệ, hàm lượng tri thức, năng lực đổi mới và sức lan tỏa đối với doanh nghiệp trong nước, thay vì dựa nhiều vào đất công nghiệp, số lượng dự án và lao động giá rẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển. Thành phố cần sớm xây dựng đề án tổng thể phát triển đô thị sân bay Long Thành, Nhơn Trạch và vùng phụ cận; phối hợp với các bộ, ngành bảo đảm tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến kết nối sân bay và hạ tầng liên vùng…

Thành phố cần tổ chức lại không gian theo hướng đa trung tâm; phải quản lý thật chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá, đấu thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng; kiên quyết xử lý tình trạng giữ đất, đầu cơ, chậm đưa đất vào sử dụng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách phát triển. Đồng Nai phải hướng tới một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống; tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ xã hội, an sinh, môi trường và bản sắc văn hóa.

Cơ bản đồng tình với các kiến nghị của Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đồng Nai khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng đề án, trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển TP.Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, làm cơ sở định hướng dài hạn cho thành phố trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo lập quy hoạch tổng thể thành phố theo hướng tích hợp, đồng bộ, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, tính khả thi và tạo nền tảng cho một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, bền vững.