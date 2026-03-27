Giáo dục

Thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc

Quý Hiên
Quý Hiên
27/03/2026 20:33 GMT+7

Trường Thiếu sinh quân miền Bắc sẽ tổ chức dạy học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời lồng ghép giáo dục quốc phòng - an ninh, rèn luyện thể lực, kỹ năng sống và ý thức tổ chức kỷ luật

Ngày 27.3, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc, trực thuộc Quân khu 1. Đây là quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhằm góp phần cụ thể hóa chiến lược xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Bắc.

Tại buổi lễ, trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nêu ý kiến chỉ đạo nhà trường sẽ thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy văn hóa với rèn luyện kỷ luật, tác phong quân nhân; qua đó góp phần hình thành bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc sẽ tổ chức dạy học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời lồng ghép giáo dục quốc phòng - an ninh, rèn luyện thể lực, kỹ năng sống và ý thức tổ chức kỷ luật. Nhà trường sẽ xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt chính quy, nền nếp, phù hợp với đặc thù đào tạo trong quân đội, để học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và đạo đức.

Trong thời gian tới, Quân khu 1 sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ chuyên môn, phẩm chất tốt; đồng thời đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện tốt nhất để nhà trường sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

Theo kế hoạch, vị trí xây dựng Trường Thiếu sinh quân miền Bắc tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Ngoài Trường Thiếu sinh quân miền Bắc, Bộ Quốc phòng cũng đã có quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân ở miền Trung (trực thuộc Quân khu 5), đồng thời có kế hoạch thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam (trực thuộc Quân khu 7). Cả 3 trường thiếu sinh quân sẽ bắt đầu hoạt động từ năm học 2026 - 2027.

Thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung: Đối tượng tuyển sinh là ai?

Thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung: Đối tượng tuyển sinh là ai?

Trường Thiếu sinh quân miền Trung chính thức được thành lập với quy mô khoảng 1.000 học viên, dự kiến tuyển sinh và khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 9.2026.

