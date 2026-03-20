Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi QDA để tuyển sinh khối trường quân đội

Kỳ thi QDA diễn ra sau khi thi tốt nghiệp THPT

Trong cuộc gặp mặt báo chí để giới thiệu công tác tuyển sinh quân sự năm 2026 được tổ chức chiều nay 20.3, đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, cho biết từ năm 2026, Bộ Quốc phòng chính thức tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (kỳ thi QDA) nhằm phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng cho 23 trường trong khối quân đội.

Kỳ thi giúp đánh giá toàn diện năng lực của học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời đa dạng hóa phương thức xét tuyển và nâng cao chất lượng đầu vào của các trường quân đội.

Dự kiến, kỳ thi được tổ chức 1 đợt vào tuần 3 của tháng 6. Nhưng thí sinh sẽ phải đăng ký dự thi từ ngày 20.4 đến 10.5 (đăng ký trực tuyến trên website của Bộ Quốc phòng).

Kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 3 cụm thi lớn. Cụm miền Bắc thi tại Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội); cụm miền Trung thi tại Trường sĩ quan Thông tin (Nha Trang, Khánh Hòa); cụm miền Nam thi tại Trường sĩ quan Lục quân 2 (Biên Hòa, Đồng Nai).

"Lịch thi cụ thể hiện chưa có, nhưng sẽ vào thời gian sau khi thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD-ĐT tổ chức. Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ sớm công bố lịch thi cụ thể", ông Đỗ Thành Tâm nói.

Thang điểm tối đa là 150

Đại tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD-ĐT, Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Quốc phòng, cho biết bài thi QDA diễn ra trong tổng thời gian 195 phút, tối đa là 150 điểm, gồm 3 phần, mỗi phần 50 câu, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm.

Bài thi được thiết kế dưới hình thức những câu hỏi trắc nghiệm khách quan (chọn 1 trong 4 đáp án) và câu hỏi điền đáp án ngắn (điền số nguyên hoặc phân số).

Phần 1 là toán học và xử lý số liệu, gồm 50 câu hỏi (35 câu trắc nghiệm, 15 câu điền đáp án), thời gian làm bài 80 phút. Phần 2 là văn học - ngôn ngữ, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm (ngữ liệu rộng khắp các lĩnh vực đời sống, văn hóa, lịch sử...), thời gian làm bài 55 phút. Đây là 2 phần bắt buộc.

Với phần 3 (60 phút), thí sinh chọn nội dung khoa học hoặc tiếng Anh để làm bài. Nội dung tiếng Anh có 50 câu hỏi. Với nội dung khoa học, thí sinh tiếp tục chọn 1 trong 4 tổ hợp (lý - hóa; hóa - sinh; lý - sinh; sử - địa), với 50 câu hỏi/tổ hợp.

Nếu thí sinh không chọn, hệ thống sẽ tự chọn

Khi dự thi kỳ thi QDA, thí sinh làm bài hoàn toàn trên máy tính tại các phòng thi tiêu chuẩn. Sau khi đăng nhập, thí sinh lựa chọn các phần thi của bài thi. Sau 45 giây, nếu thí sinh không đưa ra quyết định lựa chọn phần thi thứ ba, hệ thống thi sẽ tự động chọn ngẫu nhiên.

Hệ thống phần mềm tổ chức thi cũng sẽ tạo ra đề thi từ dữ liệu ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa theo ma trận và bản mô tả đặc tính đề thi, đảm bảo tính nhất quán và duy nhất của kỳ thi. Thí sinh làm bài lần lượt từ phần thi thứ nhất và thứ hai (bắt buộc) rồi đến phần thi thứ ba (lựa chọn).

Thí sinh làm lần lượt từng phần, chọn đáp án bằng cách nhấp chuột máy tính vào ô tròn trống, máy tính sẽ tự động ghi nhận và hiển thị thành ô tròn màu đen. Đối với các câu hỏi điền đáp án, thí sinh nhập đáp án vào ô trống theo hướng dẫn. Các em chỉ có thể làm lại câu hỏi trong cùng 1 phần. Kết thúc thời gian làm bài hoặc nộp bài, màn hình sẽ hiển thị thông báo điểm thi trong 60 giây.

Đại tá Nguyễn Văn Thái cũng lưu ý: "Để xét tuyển vào các trường quân đội bằng kết quả bài thi QDA, thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào đúng trường/ngành mà mình đã làm hồ sơ sơ tuyển. Các nguyện vọng còn lại thí sinh có thể dùng để đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của trường quân đội".