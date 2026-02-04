Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức kỳ thi QDA để tuyển sinh cho trường quân đội

Mới đây, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã ban hành quyết định về việc ban hành thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực vào đào tạo đại học, cao đẳng khối các trường quân đội (kỳ thi QDA) năm 2026 và những năm tiếp theo.



Học viên Học viện Kỹ thuật quân sự ẢNH: HUY THƯƠNG

Theo quyết định này, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức một kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường quân đội (tên viết tắt là kỳ thi QDA). Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.

Tổ chức thi đồng thời tại 3 miền

Thí sinh làm bài thi trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi; được biết kết quả thi của mình ngay sau khi kết thúc bài thi và được hội đồng thi cấp giấy chứng nhận kết quả điểm thi.

Kết quả kỳ thi QDA năm 2026 được các trường quân đội sử dụng để xét tuyển trong tuyển sinh năm 2026. Điểm bài thi QDA được quy đổi về thang điểm xét tuyển chung giữa các phương thức xét tuyển theo quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Muốn dự thi, thí sinh phải đạt đồng thời 2 điều kiện sau: đang học lớp 12 bậc THPT hoặc tương đương, hoặc đã đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương trở lên) trong thời hạn theo quy định; đã tham gia sơ tuyển, được ban tuyển sinh quân sự địa phương, đơn vị, nhà trường kết luận đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng trong năm tuyển sinh.

Thời gian đăng ký dự kiến từ 20.4 đến 10. 5 (sau khi có kết quả sơ tuyển, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ công bố thời gian đăng ký chính thức). Thí sinh đăng ký trực tuyến trên website của Bộ Quốc phòng.

Dự kiến kỳ thi được tổ chức một đợt vào tuần 3 của tháng 6 (sau kỳ thi tốt nghiệp THPT). Lịch thi có thể được điều chỉnh theo lịch thi tốt nghiệp THPT hàng năm và tình hình thực tế. Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo lịch thi trước thời gian đăng ký dự thi tối thiểu 1 tháng.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng dự định sẽ tổ chức kỳ thi ở đồng thời 3 địa điểm: miền Bắc thi tại Học viện Kỹ thuật quân sự (236, Hoàng Quốc Việt, phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội); miền Trung thi tại Trường Sĩ quan Thông tin (101, Mai Xuân Thưởng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); miền Nam thi tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Trong trường hợp số lượng thí sinh lớn, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng có thể phối hợp với các trường đại học trong khu vực để tổ chức kỳ thi. Bộ Quốc phòng duy trì tổ chức các điểm thi hằng năm và mở rộng quy mô khi cần thiết.

Bài thi gồm 3 phần với thời lượng 185 phút

Về dữ liệu nguồn đề thi, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng ngân hàng đề thi.

Dạng thức bài thi được xây dựng theo hướng đánh giá các năng lực cốt lõi của học sinh THPT đạt được theo chương trình giáo dục phổ thông quốc gia năm 2018. Thông qua nội dung chương trình giáo dục phổ thông, bài thi đánh giá các nhóm năng lực cốt lõi: giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực tìm hiểu, khám phá và ứng dụng khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và một số năng lực đặc thù (lập luận, tư duy logic, tính toán, năng lực ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh).

Cấu trúc bài thi có 3 phần. Phần 1 là toán học và xử lí số liệu/tư duy định lượng, thời lượng 80 phút, 50 câu hỏi (35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và 15 câu hỏi điền đáp án); thang điểm 50.

Phần 2 là văn học - ngôn ngữ /tư duy định tính), thời lượng 55 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn) trong đó có 25 câu hỏi đơn và 5 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 5 câu hỏi; thang điểm 50.

Phần 3 là khoa học hoặc tiếng Anh, thời lượng 60 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và điền đáp án); thang điểm: 50. Thí sinh lựa chọn phần thi khoa học hoặc tiếng Anh.

Nếu thí sinh chọn phần khoa học, các em tiếp tục chọn 1 trong 4 tổ hợp sau: lý - hóa; hóa - sinh; lý - sinh; sử - địa. Mỗi môn trong tổ hợp có 25 câu hỏi, trong đó có các câu hỏi đơn và từ 1 đến 3 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 3 câu hỏi. Mỗi môn trong tổ hợp thuộc lĩnh vực tự nhiên có 1 câu hỏi điền đáp án.

Phần tiếng Anh gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn trong đó có 35 câu hỏi đơn và 3 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 5 câu hỏi về từ vựng, ngữ pháp, diễn đạt trong văn bản viết, đọc hiểu văn bản, tình huống.

Thí sinh chọn phần nào thì điền mã bài thi tương ứng vào bài thi của mình. Cụ thể: lý - hóa mã QĐ01; hóa - sinh mã QĐ02; lý - sinh mã QĐ03; sử - địa mã QĐ04; tiếng Anh mã QĐ05.