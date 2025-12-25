Nhiều điểm mới về tuyển sinh khối trường quân đội năm 2026

Đ IỀU CHỈNH TỔ HỢP MÔN ĐỂ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH B Ộ GD-ĐT

Từ tháng 11, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng) đã có công văn về tổ hợp xét tuyển đào tạo ĐH-CĐ quân sự hệ chính quy năm 2026. Trên cơ sở này, các trường khối quân đội đã sớm ban hành thông báo về tổ hợp môn xét tuyển trong tuyển sinh ĐH năm tới.

Chẳng hạn, Trường Sĩ quan chính trị đăng tải thông báo chính thức về tổ hợp môn xét tuyển đào tạo ĐH quân sự hệ chính quy năm 2026. Theo đó, năm 2026 sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển gồm: C01 (văn-toán-lý), C03 (văn-toán-sử), C04 (văn-toán-địa), D01 (văn-toán-tiếng Anh). So với năm 2025, tổ hợp môn xét tuyển của trường có điều chỉnh theo hướng bỏ tổ hợp A00 (toán-lý-hóa) và C00 (văn-sử-địa); đồng thời bổ sung tổ hợp mới C01.

Tương tự, Học viện Biên phòng cũng có thông báo chính thức về tổ hợp xét tuyển năm 2026. Theo đó, từ năm 2026, Học viện Biên phòng chỉ sử dụng 3 tổ hợp cho cả 2 ngành (biên phòng và luật) gồm: C03 (văn-toán-sử), C04 (văn-toán-địa), D01 (văn-toán-tiếng Anh). Trong khi ở năm 2025, Học viện Biên phòng sử dụng 5 tổ hợp gồm: A01 (toán-vật lý-tiếng Anh), C00 (văn-sử-địa), C01 (văn-toán-lý), C03 (văn-toán-sử), D01 (văn-toán-tiếng Anh). So với năm ngoái, nhà trường đã bỏ xét tổ hợp C00, A01, C01.

Hoạt động luyện tập diễu binh tại Học viện Biên phòng ẢNH: HVBP.EDU.VN

Trong thông báo, các trường đều nêu rõ lý do điều chỉnh tổ hợp xét tuyển. Theo lý giải của Trường Sĩ quan chính trị, năm 2025, khoản 3, điều 1, Thông tư số 06/2025 ngày 19.3.2025 của Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022 ngày 6.6.2022 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định: "Tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét".

Trong khi, từ năm 2025 thí sinh (TS) thi tốt nghiệp bắt buộc môn ngữ văn, môn toán và 2 môn TS tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ). Do đó, năm 2026 để phù hợp quy định trên, Trường Sĩ quan chính trị sử dụng các tổ hợp lấy môn ngữ văn, toán làm gốc (2 môn thi tốt nghiệp bắt buộc đối với 100% TS) và thay đổi ở môn thứ 3. Do vậy, trường lựa chọn các môn xét tuyển ở các tổ hợp C01, C03, C04, D01.

"Đây là phương án tối ưu đảm bảo quyền lợi, sự lựa chọn đa dạng cho TS ở các tổ hợp truyền thống (A00, C00); đồng thời phù hợp ngành đào tạo, đảm bảo tuyển sinh của nhà trường và là phương án nhận được sự đồng thuận, nhất trí hơn cả của nhiều chuyên gia", thông báo của trường nêu rõ.

Lý giải những thay đổi về tổ hợp xét tuyển, Học viện Biên phòng cũng cho biết nhằm phù hợp với quy định tổ hợp môn xét tuyển của Bộ GD-ĐT như nêu trên.

3 PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Trong khi đó, nhiều trường thông báo giữ nguyên tổ hợp xét tuyển so với năm 2025. Chẳng hạn, Học viện Hải quân thông báo sử dụng 3 tổ hợp xét tuyển năm 2026 gồm: A00 (toán-lý-hóa), A01 (toán-lý-Anh) và C01 (toán-lý-văn). Trong thông tin tuyển sinh năm 2026, Trường Sĩ quan tăng thiết giáp cũng thông báo giữ nguyên 3 tổ hợp xét tuyển so với năm 2025 gồm: A00, A01, C01.

Trường Sĩ quan lục quân 1 thông báo xét tuyển ĐH chính quy ngành chỉ huy tham mưu về 3 tổ hợp môn được sử dụng trong năm 2026 gồm: A00, A01 và C01. Học viện Kỹ thuật quân sự thông báo sử dụng 3 tổ hợp môn xét tuyển quân sự hệ chính quy năm 2026 các ngành chỉ huy, quản lý kỹ thuật gồm: A00, A01 và A0T (X06 gồm toán-lý-tin).

Trường Sĩ quan thông tin (Trường ĐH Thông tin liên lạc) cũng cho biết sử dụng 4 tổ hợp môn như năm 2025 gồm: A00, A01, C01 và X06. TS được tham gia tất cả các tổ hợp xét tuyển. Ngoài thông tin tổ hợp môn xét tuyển, trường này còn thông báo 3 phương thức tuyển sinh cụ thể sẽ áp dụng trong năm 2026.

Theo đó, năm 2026 Trường Sĩ quan thông tin xét tuyển các ngành hệ dân sự trên phạm vi cả nước gồm: công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử - viễn thông. Ba phương thức tuyển sinh hệ chính quy được áp dụng trong năm tới gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh ĐH của Bộ GD-ĐT, quy định của Bộ Quốc phòng; xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh vào khối trường quân đội còn cần đạt tiêu chuẩn về chính trị đạo đức, trình độ văn hóa và độ tuổi, tiêu chuẩn sức khỏe ẢNH: HVBP.EDU.VN

Đ IỀU KIỆN TUYỂN SINH CỦA B Ộ Q UỐC PHÒNG

Không chỉ đáp ứng điều kiện xét tuyển từng phương thức, TS vào khối trường quân đội còn cần đạt tiêu chuẩn về chính trị đạo đức; trình độ văn hóa và độ tuổi; tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, TS tự nguyện đăng ký dự tuyển vào trường quân đội, khi trúng tuyển vào học phải tuyệt đối chấp hành sự phân công công tác của nhà trường và Bộ Quốc phòng. TS cần đáp ứng tiêu chuẩn chính trị theo quy định. Trình độ văn hóa của TS là tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên). Độ tuổi với quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi; thanh niên ngoài quân đội từ 17 đến 21 tuổi (tính đến năm dự tuyển).

Bên cạnh đó, TS cần đạt tiêu chuẩn sức khỏe chung của Bộ Quốc phòng, đồng thời cần đáp ứng một số tiêu chuẩn riêng cho từng đối tượng. Ví dụ, TS cần đạt các điều kiện về chiều cao, cân nặng, thị lực khi đăng ký dự tuyển các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần; các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Quốc phòng. Các trường được tuyển các TS viêm ruột thừa đã phẫu thuật, đạt kết quả tốt và TS thận có 1 đến 2 nang, đường kính từ 0,5 cm đến dưới 1 cm, không chèn ép đài bể thận.

Tuyển sinh đào tạo phi công quân sự, sĩ quan dù - tìm kiếm cứu nạn đường không, thiết bị bay không người lái đào tạo tại Trường Sĩ quan không quân, chỉ tuyển chọn TS đã được Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức khám tuyển sức khỏe, kết luận đủ điều kiện xét tuyển vào đào tạo phi công quân sự. TS đã qua 2 vòng khám sức khỏe đào tạo phi công quân sự do Quân chủng Phòng không - Không quân khám và kết luận đủ điều kiện sức khỏe thì không phải khám sức khỏe khi tiến hành sơ tuyển tại ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu.