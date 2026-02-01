Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Học đại học trường dân sự vào doanh nghiệp quân đội làm việc được không?

Quý Hiên
Quý Hiên
01/02/2026 20:02 GMT+7

Các doanh nghiệp quân đội lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật, hạ tầng có nhu cầu rất lớn trong việc tuyển dụng nhân lực tốt nghiệp đại học trường dân sự.

Trong buổi talkshow và hội thảo chủ đề "Công nghệ - Kỹ thuật: Kết nối để bứt phá" tại Trường ĐH Thủy lợi sáng nay 1.2, nhiều sinh viên đã dành sự quan tâm về vấn đề việc làm trong doanh nghiệp quân đội.

Học đại học trường dân sự vào doanh nghiệp quân đội làm việc được không? - Ảnh 1.

Sinh viên xếp hàng chờ phỏng vấn tại gian tuyển dụng của Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng)

ẢNH: THU HẰNG

Một sinh viên cho biết em học ngành kế toán, bạn em học ngành kinh tế xây dựng, có mong muốn tìm hiểu điều kiện ứng tuyển vào Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12).

Theo thiếu tá Trần Văn Long, trợ lý Phòng Tổ chức lao động, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, doanh nghiệp này hoạt động trên cả nước về lĩnh vực xây dựng (công trình cầu đường giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, dân dụng, các công trình quân sự quốc phòng...).

Binh đoàn 12 là đơn vị thi công công trình cao tốc Bắc - Nam giai đoạn một và giai đoạn hai, hiện đang tập trung vào Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. Ngoài ra, năm 2025 Binh đoàn 12 tham gia và khởi công ba dự án lớn tại Cà Mau và một số dự án biển đảo tại An Giang.

Học đại học trường dân sự vào doanh nghiệp quân đội làm việc được không? - Ảnh 2.

Thiếu tá Trần Văn Long

ẢNH: ĐINH HUY

"Chúng tôi rất cần các nguồn nhân lực tại khu vực này. Với nguồn nhân lực phục vụ quản lý tài chính, sản xuất (các chuyên ngành kế toán tài chính, kế toán xây dựng, kế toán tổng hợp), chúng tôi sẵn sàng thu hút các bạn sinh viên vừa mới tốt nghiệp. 

Đối với các bạn sinh viên năm cuối, chúng tôi sẽ kết nối và cho các em thực tập, đồng thời dạy nghề cho các em luôn. Sau khi các em tốt nghiệp, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và tuyển dụng ngay", thiếu tá Long nói.

Một sinh viên đặt câu hỏi: "Em nghe nói nếu được làm việc ở Tổng công ty 319 là có cơ hội được tham gia quân đội, có đúng không?".

Học đại học trường dân sự vào doanh nghiệp quân đội làm việc được không? - Ảnh 3.

Đại tá Trần Văn Lâm, Tổng công ty 319

ẢNH: ĐINH HUY

Đại tá Trần Văn Lâm, Trưởng phòng Tổ chức Lao động, Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng, trả lời: "Hàng năm, chúng tôi đều tuyển chọn các sinh viên đã tốt nghiệp đại học khối dân sự như Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Xây dựng, Trường ĐH Giao thông vận tải… vào phục vụ trong quân đội.

Để tham gia vào quân đội cần 3 điều kiện chính: thứ nhất là bảo đảm sức khỏe, thứ hai là trình độ chuyên môn phù hợp và thứ ba là có phẩm chất đạo đức chính trị, nguyện vọng phục vụ lâu dài. Khi được tuyển dụng, các bạn sẽ được hưởng các chế độ chính sách như một sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam".

Talkshow và hội thảo chủ đề "Công nghệ - Kỹ thuật: Kết nối để bứt phá" là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm Trường ĐH Thủy lợi lần 1 - JobFair 2026. Chương trình do Trường ĐH Thủy lợi tổ chức, với sự đồng hành của Báo Thanh Niên và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

