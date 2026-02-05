Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Cấu trúc đề thi QDA Bộ Quốc phòng dùng để tuyển sinh sẽ như thế nào?

Quý Hiên
Quý Hiên
05/02/2026 06:00 GMT+7

Đề thi QDA mà Bộ Quốc phòng dùng để tuyển sinh vào trường quân đội được xây dựng theo hướng đánh giá các năng lực cốt lõi của học sinh THPT đạt được theo chương trình giáo dục phổ thông quốc gia năm 2018.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã ban hành quyết định về việc ban hành thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực vào đào tạo đại học, cao đẳng khối các trường quân đội (bài thi QDA) năm 2026 và những năm tiếp theo. Theo quyết định này, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cũng đã công bố chi tiết cấu trúc đề thi QDA. 

Cấu trúc đề thi QDA Bộ Quốc phòng dùng để tuyển sinh sẽ như thế nào?- Ảnh 1.

Học viên Học viện Kỹ thuật quân sự

ẢNH: HUY THƯƠNG

Theo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, kỳ thi QDA được tổ chức nhằm đánh giá năng lực học sinh bậc trung THPT phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, định hướng ngành nghề cho người học trên nền tảng năng lực cá nhân. 

Kỳ thi không chỉ cung cấp thông tin, dữ liệu cho các trường quân đội sử dụng kết quả kỳ thi để tuyển sinh đại học, cao đẳng mà còn cho phép các trường ngoài quân đội sử dụng phục vụ công tác GD-ĐT (nếu các trường này có nhu cầu).

Vì vậy, đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá các năng lực cốt lõi của học sinh THPT đạt được theo chương trình giáo dục phổ thông quốc gia năm 2018, gồm: giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực tìm hiểu, khám phá và ứng dụng khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và một số năng lực đặc thù (lập luận, tư duy logic, tính toán, năng lực ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh).

Cấu trúc đề thi cụ thể như sau:

Cấu trúc đề thi QDA Bộ Quốc phòng dùng để tuyển sinh sẽ như thế nào?- Ảnh 2.

Cấu trúc đề thi QDA Bộ Quốc phòng dùng để tuyển sinh sẽ như thế nào?- Ảnh 3.

Cấu trúc đề thi QDA Bộ Quốc phòng dùng để tuyển sinh sẽ như thế nào?- Ảnh 4.

Thí sinh dự thi sẽ làm bài thi trên máy tính. Các em được phát một phiếu tài khoản đăng nhập một lượt duy nhất (mỗi tải khoản thi chỉ hoạt động duy nhất trên một máy tính tại cùng một thời điểm). 

Sau khi đăng nhập, thí sinh lựa chọn các phần thi của bài thi. Sau 45 giây, nếu thí sinh không đưa ra quyết định lựa chọn phần thi thứ ba, hệ thống thi sẽ tự động chọn ngẫu nhiên phần thi lựa chọn.

Sau khi lựa chọn phần thi tự chọn, hệ thống phần mềm tổ chức thi sẽ sinh đề thi từ dữ liệu ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa theo ma trận và bản mô tả đặc tính đề thi, đảm bảo tính nhất quán và duy nhất của kỳ thi. Thí sinh làm bài lần lượt từ phần thi thứ nhất và thứ hai (bắt buộc) rồi đến phần thi thứ ba (lựa chọn).

Điểm của bài thi được chấm tự động bằng phần mềm thi đánh giá năng lực. Kết quả bài thi được hiển thị trên màn hình máy tính sau khi thí sinh kết thúc bài làm hoặc hết thời gian thi theo quy định. Tổng điểm của toàn bài thi là 150 điểm. 

Điểm bài thi được xác định dựa trên tổng số câu trả lời đúng của mỗi câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời không được tính điểm (các câu hỏi thử nghiệm không tính điểm). Điểm của bài thi là tổng điểm của ba phần thi, trong đó mỗi phần thi tối đa 50 điểm. Bảng điểm kết quả bao gồm điểm tổng (tối đa 150 điểm) và 3 đầu điểm thành phần: tư duy định lượng, tư duy định tính, khoa học hoặc ngoại ngữ.

