'Thành Lê Lai', 'Hảo Hán Mini' - kẻ tung người hứng tin bịa đặt cùng bị bắt

Công an TP.HCM bắt Phan Tấn Thành là chủ tài khoản 'Thành Lê Lai', vì đăng video bịa đặt trên Facebook; bắt người quản lý TikTok 'Hảo Hán Mini' đăng lại các video này.