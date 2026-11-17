Tin liên quan Bắt nghi phạm cướp 278 tờ vé số của người khuyết tật sau 4 giờNgười đàn ông khuyết tật đang ngồi bán vé số tại xã Đông Thạnh, TP.HCM thì bị một nam thanh niên giật mất 278 tờ vé số rồi bỏ chạy. Sau khi tiếp nhận trình báo, công an phối hợp truy xét và làm rõ nghi phạm chỉ trong khoảng 4 giờ. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Thành Lê Lai Hảo hán mini TikToker Hảo Hán Mini phát tán thông tin sai sự thật chống tin giả
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