Thành Long không thích bị so sánh với Lý Tiểu Long

Theo HK01 hôm 20.12, Thành Long gây chú ý khi tham gia chương trình giải trí Lớp học siêu việt vô hạn. Xuất hiện với vai trò người triệu tập, ngôi sao 68 tuổi đã chia sẻ những kinh nghiệm diễn xuất lâu năm của mình cho các diễn viên trẻ tham gia chương trình. Đặc biệt, Thành Long không ngại nhắc đến chuyện ông nhiều lần bị so sánh với đàn anh Lý Tiểu Long vì cả hai đều là ngôi sao võ thuật nổi tiếng quốc tế. Nghệ sĩ U.70 tỏ thái độ không thích điều đó bởi mọi sự so sánh đều khập khiễng. “Nhiều người so sánh tôi với Lý Tiểu Long, thậm chí nói Lý Tiểu Long chỉ là số 2. Nhưng tôi đâu thể nào so sánh với anh ấy. Chúng tôi không muốn trở thành số 1, chúng tôi là duy nhất", sao phim Giờ cao điểm chia sẻ.

Cũng trong chương trình, Thành Long trải lòng về những khó khăn mà bản thân phải đối mặt khi mới đặt chân đến Hollywood. Sao phim Kẻ ngoại tộc tâm sự lúc ấy ông không giỏi tiếng Anh và bị chê cười khi quay phim vì phát âm không chuẩn, thường xuyên mắc lỗi lúc đọc thoại. Trước rào cản về mặt ngôn ngữ, nam diễn viên đã dành nhiều thời gian để trau dồi, luyện tập, thậm chí dành cả tháng trời chỉ để ghi nhớ và phát âm thật chuẩn từng câu thoại.

Tuy nhiên, những nỗ lực của ngôi sao võ thuật gốc Hồng Kông không được đón nhận. Các nhà sản xuất, khán giả chỉ chú ý đến cách phát âm thay vì diễn xuất và những pha võ thuật của ông. Nản chí, nghệ sĩ quyết định từ bỏ giấc mơ ngôi sao ở Hollywood, trở lại quê nhà phát triển sự nghiệp.





Thành Long sinh năm 1954 tại Hồng Kông và được biết đến là ngôi sao võ thuật nổi tiếng bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên được khán giả yêu thích qua hàng loạt bộ phim: Túy quyền, Kế hoạch A, Câu chuyện cảnh sát, Long huynh hổ đệ, Thần thoại, Vua kungfu… Đầu thập niên 1980, Thành Long bắt đầu lấn sân sang thị trường Hollywood, tham gia một vài bộ phim nhưng không tạo được tiếng vang nên đã trở lại quê nhà phát triển sự nghiệp. Đến năm 1995, tên tuổi của ông bất ngờ nổi tiếng tại thị trường Bắc Mỹ nhờ thành công của bộ phim Đại náo phố Bronx rồi từng bước khẳng định tên tuổi qua loạt dự án hợp tác với đội ngũ từ Hollywood: Giờ cao điểm, Trưa Thượng Hải, Kẻ ngoại tộc…

Ở tuổi U.70, Thành Long vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Ông nhận lời đóng phim, đầu tư sản xuất, tham gia các chương trình, sự kiện, truyền dạy kinh nghiệm, kiến thức cho thế hệ diễn viên trẻ… Năm 2023, ngôi sao kỳ cựu ra mắt bộ phim Long mã tinh thần đóng cùng Ngô Kinh đồng thời sớm trở lại màn ảnh với tác phẩm Project X-Traction của đạo diễn Scott Waugh. Hồi đầu tháng 12.2022, Deadline tiết lộ Thành Long vừa xác nhận Giờ cao điểm 4 đang được phát triển.