Thanh long, ớt, đậu bắp tắc đường đi châu Âu gần nửa tháng

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, từ đầu tháng 7 đến nay hoạt động xuất khẩu rau quả đi châu Âu, đặc biệt là các mặt hàng như thanh long, ớt, đậu bắp bị ách tắc vì không xin được giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.



Thanh long và nhiều loại rau quả bị tắc đường xuất khẩu đi châu Âu gần nửa tháng qua ẢNH: CHÍ NHÂN

Về việc này, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có văn bản trả lời các doanh nghiệp, theo quy định của EU, các lô hàng thanh long, ớt, đậu bắp của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này phải được cơ quan thẩm phầm Việt Nam kiểm tra và chứng nhận theo yêu cầu của EU. Giấy chứng nhận bao gồm cả kết quả phân tích các chỉ tiêu lô hàng đảm bảo theo tiêu chuẩn EU và báo cáo lấy mẫu theo quy trình lấy mẫu của EU.

Trước đây, việc cấp giấy chứng nhận này do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp. Tuy nhiên, thực hiện Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT, phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật (có hiệu lực từ ngày 1.7.2025), thẩm quyền kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực vật xuất khẩu được chuyển về cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện.

Vì thế, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thực hiện thủ tục hành chính kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu theo trình tự quy định tại Điều 24 TT số 12/2025/TT-BNNMT và Giấy chứng nhận theo yêu cầu của EU căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 42 luật An toàn thực phẩm.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực cho biết, sẵn sàng phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước, hỗ trợ hoàn thành thủ tục xuất khẩu hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu thông qua hình thức trực tuyến.