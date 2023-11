Thành Long và Ralph Macchio tham gia phần mới nhất của 'The Karate Kid'

The Karate Kid mới này sẽ có sự tham gia của Ralph Macchio – nhân vật chính Daniel Larusso suốt 3 bộ phim đầu tiên của loạt phim – và Thành Long, người thay thế Pat Morita với vai võ sư lớn tuổi Han trong bộ phim ra rạp năm 2010.

Phần phim mới có sự tham gia của Ralph Macchio (trái) và ngôi sao võ thuật Thành Long CNN

Ralph Macchio và Thành Long xuất hiện trong một video trên YouTube đăng vào sáng 21.11, công bố bộ phim mới, đồng thời khởi động cuộc tìm kiếm diễn viên.

Tháng 6.2024 đánh dấu kỷ niệm 40 năm ra mắt phim The Karate Kid đầu tiên, với sự tham gia của Macchio trong vai một học sinh trung học ở California đã học cách chiến đấu cũng như hành động đầy kiềm chế sau khi bị một nhóm người bắt nạt.

Macchio tiếp tục xuất hiện trong The Karate Kid Part II năm 1986 và The Karate Kid Part III năm 1989. Phần thứ 4 The Next Karate Kid ra mắt 5 năm sau đó với sự góp mặt của Hilary Swank.

Thành Long đóng vai chính trong bộ phim The Karate Kid (2010) với Jaden Smith IMDb

Năm 2010, Thành Long đóng vai chính trong bộ phim The Karate Kid với Jaden Smith (vai Dre Parker) nhưng loạt phim Cobra Kai mới thực sự có sức hút, ra mắt vào năm 2018. Chỉ trong tuần đầu tiên phát hành, The Karate Kid (2010) đã đứng đầu bảng xếp hạng Bắc Mỹ với doanh thu lên đến 56 triệu USD sau 3 ngày công chiếu. Trong khi đó, chi phí làm phim chỉ có 40 triệu USD. Diễn viên nhí của phim là cậu con trai 12 tuổi Jaden của nam diễn viên Mỹ Will Smith.

Loạt phim Cobra Kai được đề cử giải Emmy, trở nên cực kỳ nổi tiếng trên Netflix, với phần thứ 5 kết thúc vào năm ngoái.

Phần mới nhất của The Karate Kid dự kiến ra rạp vào ngày 13.12.2024.