Thanh Ngọc xúc động kể chuyện ngủ quên trên lớp sau đêm diễn cùng Mắt Ngọc

Góp mặt tại chương trình hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, ca sĩ Thanh Ngọc trình bày hai ca khúc Sống như những đóa hoa và Người gieo mầm xanh. Trong phần chia sẻ, nữ ca sĩ xúc động nhắc lại một lần ngủ quên trên lớp sau đêm diễn cùng nhóm Mắt Ngọc.

Ca sĩ Thanh Ngọc biểu diễn hai ca khúc Sống như những đóa hoa và Người gieo mầm xanh, gửi gắm tình cảm tri ân đến các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 ẢNH: NVCC

Thanh Ngọc nhớ ơn thầy cô đã động viên chị theo đuổi ca hát

Theo Thanh Ngọc, những năm chị học cấp ba cũng là lúc Mắt Ngọc bắt đầu được nhiều khán giả biết đến. Lịch biểu diễn dày hơn, các thành viên thường mang sách vở theo trong những chuyến đi để tranh thủ làm bài tập và ôn bài. Có hôm kết thúc buổi diễn khi đã khuya, Thanh Ngọc vẫn thức thêm để hoàn thành bài vở. Cũng có hôm chị phải dậy từ sớm để kịp đến trường.

Nữ ca sĩ nhớ có lần đến lớp sau một đêm diễn muộn, trên tóc vẫn còn vương những sợi kim tuyến từ buổi biểu diễn tối hôm trước. Vì quá mệt, chị ngủ thiếp đi ngay trong giờ học. Thấy vậy, người thầy để cô học trò chợp mắt một lúc, lấy lại sức rồi tiếp tục buổi học.

Thanh Ngọc xúc động kể lại kỷ niệm ngủ quên trên lớp sau một đêm diễn cùng nhóm Mắt Ngọc và sự bao dung của người thầy năm xưa ẢNH: NVCC

Sau nhiều năm, Thanh Ngọc vẫn nhớ cách người thầy đã dành cho mình một khoảng nghỉ giữa giờ học. Nữ ca sĩ cho biết chị luôn trân trọng tình cảm mà thầy cô dành cho mình và các thành viên Mắt Ngọc trong những năm vừa đi học vừa đi diễn. Sự động viên ấy giúp chị có thêm động lực để theo đuổi ca hát và hoàn thành việc học.

Câu chuyện của Thanh Ngọc cũng là một trong những điểm nhấn cảm xúc tại chương trình nghệ thuật Ngọn hải đăng, với chủ đề Một đời dẫn lối - Ngàn lời tri ân, do nhóm sinh viên chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện, khóa 21.1, Trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP.HCM thực hiện.

Kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, chương trình kết hợp biểu diễn âm nhạc, chiếu phim và giao lưu. Bên cạnh những ca khúc như Bụi phấn, Người thầy, Nhớ ơn thầy cô, chương trình có phần trò chuyện với cô Đinh Thị Kim Phấn, nhà giáo có hơn 33 năm gắn bó với nghề và gần 17 năm dạy chữ miễn phí cho bệnh nhi ung thư. Cô từng được ghi nhận với hai danh hiệu Đại sứ Truyền cảm hứng và Nhân vật Truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025.

Chương trình nghệ thuật Ngọn hải đăng mang chủ đề Một đời dẫn lối - Ngàn lời tri ân, tôn vinh những người thầm lặng gieo chữ và chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học trò

ẢNH: NVCC

Nguyễn Trường Khôi Nguyên, trưởng ban tổ chức, cho biết nhóm sinh viên đã cân nhắc nhiều đề tài trước khi chọn thực hiện chương trình tri ân thầy cô làm dự án tốt nghiệp. Qua các tiết mục và phần giao lưu, nhóm muốn tạo dịp để người trẻ nhìn lại những kỷ niệm thời đi học và gửi lời cảm ơn đến thầy cô.