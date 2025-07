Thanh niên công an hỗ trợ thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn của người dân

Từ ngày 15.7, tại Trung tâm hành chính công P.Sài Gòn (sáp nhập từ một phần P.Nguyễn Thái Bình, một phần P.Đa Kao và P.Bến Nghé của Q.1 cũ), đội hình xung kích "Đồng hành cùng địa phương" đã bắt đầu hành trình hỗ trợ người dân tiếp cận mô hình chính quyền 2 cấp.

Đoàn viên, thanh niên Công an TP.HCM hướng dẫn người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ẢNH: THANH NAM

Tại đây, các đoàn viên, thanh niên Công an TP.HCM không chỉ hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác dịch vụ công trực tuyến, mà còn trực tiếp hỗ trợ tích hợp tình trạng hôn nhân trên ứng dụng VNeID, một trong những nội dung trọng tâm của đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân (từ 31.5 - 31.8). Đây là bước đột phá trong cải cách hành chính, giúp đơn giản hóa thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho người dân.

Tại Trung tâm hành chính công P.Bàn Cờ (sáp nhập từ các phường: 1, 2, 3, 5 và một phần P.4 của Q.3 cũ), nhiều tình nguyện viên và đoàn viên, thanh niên của Công an TP.HCM cũng nhiệt tình, liên tục hỗ trợ, trực tiếp hướng dẫn cho người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó là cài đặt bổ sung cập nhật các ứng dụng cần thiết để sử dụng trong thực hiện dịch vụ công hiện nay.

Ở Trung tâm hành chính công P.Hòa Hưng (sáp nhập từ các phường: 12, 13, 15 và một phần P.14 của Q.10 cũ), đội hình tuyên truyền cho người dân nắm các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Song song đó là chia sẻ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tránh bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo...

Tuyên truyền cho người dân nắm các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ẢNH: THANH NAM

Chị Phan Thị Cẩm Minh (ngụ ở đường Nguyễn Văn Thủ, P.Sài Gòn; trước đây thuộc P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) đánh giá các tổ xung kích "Đồng hành cùng địa phương" hỗ trợ thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mang ý nghĩa thiết thực để phục vụ cho người dân.

Chị Minh nói: "Song song với việc hỗ trợ kỹ thuật, các bạn còn chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Trong bối cảnh nhiều đối tượng lợi dụng việc sáp nhập đơn vị hành chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, việc trang bị cho người dân những kiến thức, kỹ năng phòng ngừa là yêu cầu cấp thiết. Thông qua hướng dẫn trực tiếp, người dân được cảnh báo về các thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước, gửi đường link lạ, mạo danh số điện thoại, yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản…".

Theo đại úy Võ Thị Bích Phương, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an TP.HCM, hoạt động này được triển khai từ ngày 15.7 do Ban Thanh niên Công an TP.HCM phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên của nhiều đơn vị thực hiện tại các phường: Sài Gòn, Bàn Cờ và Hòa Hưng (TP.HCM).

Tình nguyện viên và đoàn viên, thanh niên của Công an TP.HCM liên tục hỗ trợ, trực tiếp hướng dẫn cho người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ẢNH: THANH NAM

Đại úy Phương cho hay trong những ngày đầu tháng 7, cả nước triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Mỗi người dân ai cũng mang trong mình một tâm thế mới, sẵn sàng cùng cả nước thực hiện một nhiệm vụ mới, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh đó người dân vẫn còn gặp phải những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, vẫn còn nhiều người bị các đối tượng xấu lợi dụng việc sáp nhập đơn vị hành chính để thực hiện các phương thức, thủ đoạn để lừa đảo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người dân.

"Để kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn vướng mắc của người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời thông qua tuyên truyền nhằm hạn chế, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm nói chung, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan "lừa đảo trên không gian mạng" nói riêng. Nên khi được sự cho phép của lãnh đạo Phòng PX03 (Công tác Đảng và Công tác Chính trị), Ban Thanh niên đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện thành lập 3 đội hình xung kích để hỗ trợ người dân", đại úy Phương nói.

Thực hiện nhân rộng trên toàn TP.HCM

Thiếu tá Đặng Văn Truyền, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an TP.HCM, nói: "Lợi dụng việc thực hiện công tác sáp nhập của 2 cấp nên các đối tượng lừa đảo đã sử dụng để lừa đảo người dân. Chúng tôi sẽ cảnh báo cho người dân biết các thủ đoạn này. Mục đích chính là đảm bảo cho người dân không bị lừa. Khi người dân không biết về quy trình dịch vụ công, quá trình thực hiện chính quyền 2 cấp còn bỡ ngỡ, khó khăn, các bạn đoàn viên sẽ hướng dẫn cụ thể. Với người dân lớn tuổi, hay trường hợp người khuyết tật thì các đoàn viên, thanh niên ghi lại nội dung bằng giấy để nộp lại tại bộ phận một cửa dịch vụ hành chính công của phường, xã".

Các tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân cài đặt bổ sung cập nhật các ứng dụng cần thiết để sử dụng trong thực hiện dịch vụ công hiện nay ẢNH: THANH NAM

Theo đại úy Phương, tổ xung kích "Đồng hành cùng địa phương" hỗ trợ thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn nhiều nhiệm vụ khác. Như giới thiệu, cài đặt, hướng dẫn cho người dân một số ứng dụng hiện nay được sử dụng phổ biến, nhằm phát hiện cung cấp thông tin, hình ảnh, vị trí và cách xử lý khi xảy ra sự cố hỏa hoạn như Help 114. Bên cạnh đó là một số ứng dụng có thể nhận dạng, thông báo các đầu số quảng cáo không liên quan nhằm phòng ngừa việc lừa đảo…

"Hoạt động này sẽ được thực hiện nhân rộng trên toàn TP.HCM (mới), đặc biệt là khu vực tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ). Chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực đi từng ngõ, gõ từng nhà để thực hiện công tác chuyên môn, đồng thời nắm được những khó khăn vướng mắc của người dân khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, để kịp thời hướng dẫn giải quyết", đại úy Phương cho biết.