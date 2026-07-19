Thanh niên dốc sức giúp dân Mường Than khắc phục hậu quả lũ quét

Sáng 19.7, ghi nhận của Thanh Niên tại bản Đội 11, xã Mường Than, các đoàn thanh niên của các xã trong địa bàn tỉnh Lai Châu đã có mặt tại đây để hỗ trợ người dân vùng lũ dọn dẹp nhà cửa từ sớm.

Bản Chít, xã Mường Than vẫn ngổn ngang sau lũ dữ ẢNH: LONG QUYỀN

Toàn bộ bùn đất trong những căn nhà còn sót lại được các đoàn viên phối hợp với lực lượng vũ trang tiến hành dọn dẹp, thau rửa để người dân sớm được trở về nhà.

Có mặt tại bản Đội 11, xã Mường Than, chị Nông Thị Đường, Phó chủ tịch MTTQ, Bí thư Đoàn xã Mường Than, cho biết, ngay sau khi trận lũ quét xảy ra, đoàn xã đã huy động lực lượng đến hỗ trợ tại các điểm bản trong các xã Mường Tham, Tà Lèng, Pắc Ta.

Chị Nông Thị Đường, Phó chủ tịch MTTQ, Bí thư Đoàn xã Mường Than ẢNH: LONG QUYỀN

Hiện nay, các điểm bản như Sắc Mụa, Nậm Vai, Non Thăng đều bị ảnh hưởng lớn, đoàn đã phân chia lực lượng hỗ trợ tại tất cả các điểm bản.

Tại điểm bản Đội 11 thuộc bản Chít, ngày đầu bị lũ quét cô lập không tiếp cận được. Đến ngày 18.7 các thành viên đoàn đã tiếp cận và hỗ trợ người dân di dời người, tài sản, dọn dẹp nhà cửa. Hiện có 45 đoàn viên thanh niên hỗ trợ tại đây, ngoài ra còn có thêm các đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang hỗ trợ.

Nhằm giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, MTTQ và Đoàn thanh niên xã Mường Than đã tiếp nhận đồ hỗ trợ, phân phát đến bà con tại tất cả các điểm lưu trú tạm do chính quyền địa phương tổ chức.

Riêng tại bản Mường Mít, công tác hỗ trợ gặp nhiều khó khăn do mất đường, bị cô lập. Tuy nhiên, đến nay tình trạng cô lập đã được khắc phục và việc hỗ trợ người dân nơi đây thuận lợi hơn.

Đoàn viên thanh niên giúp người dân dọn bùn trong nhà sau lũ ẢNH: LONG QUYỀN

Đang tích cực dọn dẹp một ngôi nhà ngập sâu dưới bùn đất, anh Giàng A Giao (33 tuổi), cho biết anh đến bản Đội 11 từ sáng sớm để hỗ trợ người dân nơi đây khắc phục hậu quả sau trận lũ quét.

"Đi từ nhà tôi đến đây cũng mất cả trăm cây số. Thấy mọi người bị lũ cuốn hết nhà cửa như vậy tôi rất thương bà con, chỉ mong mọi người sớm thích nghi với cuộc sống mới”, anh Giao chia sẻ.

Đoàn viên Giàng A Giao ẢNH: LONG QUYỀN

Trước đó, ngày 18.7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Mường Than, góp phần sẻ chia khó khăn, động viên nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo mới nhất từ UBND tỉnh Lai Châu, trận lũ quét sáng ngày 17.7 xảy ra trên địa bàn xã Mường Than đã khiến 4 người tử vong và 4 người hiện đang mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.