Sống sót thần kỳ sau cuộc điện thoại dặn dò chồng giữa dòng lũ dữ

Sau cơn lũ quét kinh hoàng, chị Lò Thị Thiết (30 tuổi) đang cùng người thân cặm cụi nhặt nhạnh từng chai nước, gói mì… nhặt đến cả túi cám ướt sũng của gia đình còn sót lại. Thứ gì ăn được thì giữ để ăn, còn lại để dành chăn nuôi gia súc. Bàn tay bị mái tôn cắt sâu, dính đầy bùn đất và rỉ máu, nhưng chị chẳng còn tâm trí nào để ý đến vết thương.

Từng sở hữu một tiệm tạp hoá tại bản Đội 11 (xã Mường Than), đó vốn là nguồn thu nhập chính của cả gia đình, nhưng giờ đây, tất cả đã bị quét sạch theo dòng nước dữ.

Khoảnh khắc sinh tử trong căn nhà ngập nước

Buổi sáng hôm lũ về, chị Thiết sang nhà ông bà ở bản bên để đón con. Khi vừa ra khỏi nhà thì nước lớn đổ về, chị bị mắc kẹt cách nhà chỉ vài mét. Thấy nước cuồn cuộn đổ về, chị vội chạy vào một nhà hàng xóm, nơi nhiều người khác cũng đang loay hoay tìm cách lánh nạn.

Bản làng và các đồng lúa xanh mướt của người dân giờ đây bị lũ quét san phẳng thành bình địa, nhiều người chẳng còn quần áo để mặc ẢNH: LONG QUYỀN

"Cửa nhà sau đó bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Trong nhà lúc ấy có 4 đứa trẻ, 2 cụ già và một chị hàng xóm. Chúng tôi nhìn thấy nhau nhưng bất lực, không làm cách nào thoát ra được", chị Thiết bàng hoàng nhớ lại.

Nước dâng mỗi lúc một nhanh rồi ngập đến tận cổ. Chị Thiết cố giơ cao chiếc điện thoại, vật dụng duy nhất mang theo bên mình để gọi cho chồng và anh trai. "Nếu không thấy em ra ngoài thì chắc em không sống được đâu", chị chỉ kịp nghẹn ngào nói vội với người thân trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Chị Thiết vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc, chị chưa dám tin mình còn sống sót sau cơn lũ cuốn ẢNH: LONG QUYỀN

May mắn thay, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh Vui chủ nhà nơi chị lánh nạn đã kịp thời chạy về. Anh nhanh chóng dùng công cụ cắt mái tôn, phối hợp cùng chị Thiết giải cứu mọi người. Từng người một được đỡ qua ô mái tôn chật hẹp do anh Vui mở đường, rồi kết hợp với người dân bên ngoài đưa đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, trong lúc cố sức kéo mọi người ra, chị Thiết không may trượt chân rơi xuống dòng nước xiết. Chị bị cuốn đi một đoạn dài, những phút giây mà với chị, có lẽ là dài nhất cuộc đời. Chị trôi qua một tiệm làm tóc, một quán mì cay rồi dạt về phía một nhà dân gần đó. Chị may mắn bám chặt vào một mảnh mái tôn. Khi sức lực đã cạn kiệt, chị chỉ biết dùng chút sức cuối cùng ghì chặt lấy nó để không bị dòng nước nhấn chìm.

Căn nhà của gia đình chị Thiết tan hoang sau trận lũ ẢNH: LONG QUYỀN

Giữa lúc nguy cấp, anh Vy một người dân tộc Dao ở bản Nậm Sáng đã phát hiện ra chị. Không ngại nguy hiểm, anh đã tiến đến cứu chị, kéo chị lên và đưa vào vùng an toàn.

Vừa thoát chết, dù tay bị tôn cắt chảy nhiều máu, chị Thiết và những người sống sót vẫn dìu nhau chạy lên khu vực trường mầm non gần đó để tránh trú, chờ cho dòng lũ chuyển hướng và rút bớt.

Chồng chị Thiết cùng người thân gom nhặt những gì còn sót lại, người ta gom từ túi cám ướt sũng vì cũng chẳng còn gì giá trị hơn ẢNH: LONG QUYỀN

"Sau đó tôi mới biết một trong hai bà cụ trú cùng căn nhà với tôi lúc trước hiện vẫn đang mất tích. Khổ thân bà quá…", chị Thiết ngậm ngùi nói.

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Nỗi đau trắng tay và tương lai mịt mờ phía trước

Sinh sống tại đây hơn chục năm, chị Thiết chưa từng chứng kiến trận lũ quét nào khủng khiếp đến thế. Trải qua lằn ranh sinh tử, nhìn bản làng tan hoang, nhà cửa và sinh kế tiêu tan, chị bảo mình không còn đủ can đảm để nghĩ đến việc tiếp tục bám trụ lại nơi đây.

Trước mắt, có cái ăn, cái mặc với người dân nơi đây đã là an lòng còn tương lai họ chưa dám nghĩ đến ẢNH: LONG QUYỀN

"Chúng tôi chẳng còn gì nữa cả, mọi thứ theo dòng nước đi hết rồi. Giờ chỉ biết động viên nhau còn người là còn của, chứ tương lai ra sao tôi cũng chưa biết tính thế nào", chị chia sẻ trong bất lực.

Đang phụ giúp cháu gái nhặt nhạnh những gì còn dùng được, bà Lò Thị Pừng (55 tuổi) chỉ biết thở dài, động viên cháu cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Nhà bà Pừng ở phía đầu nguồn, cách bản Đội 11 hơn một cây số. Thời điểm lũ quét tràn về, bà và những người dân xung quanh chỉ biết đứng nhìn trong bất lực.

Người dân giúp nhau giải cứu những chiếc xe máy trong đống đổ nát ẢNH: LONG QUYỀN

"Sáng hôm ấy thấy lũ về dữ dội lắm, nước chảy xiết cuồn cuộn cùng đất đá nên không ai làm gì được. Tôi muốn gọi điện báo cho các cháu nhưng điện thoại không có sóng. Mãi đến 11 giờ trưa mới liên lạc được, thấy chúng nó còn sống là mừng rồi, còn người là còn của", bà Pừng tâm sự.

Tính đến chiều 18.7, thống kê ban đầu cho thấy có 14 ngôi nhà tại xã Mường Than bị sập đổ hoàn toàn, 15 căn bị hư hỏng một phần. Khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ đã được huy động khẩn cấp để tìm kiếm người mất tích, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Đến sáng 19.7, mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống xã Mường Than. Do thời tiết diễn biến phức tạp và nguy cơ sạt lở đất vẫn chực chờ đe dọa, công tác cứu nạn trong đêm đã phải tạm hoãn để bảo đảm an toàn cho các lực lượng chức năng.