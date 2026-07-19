Trắng tay sau cơn lũ dữ

Đến bản Đội 11, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vào những ngày này, các loại máy xúc hoạt động hết công suất dọn dẹp hiện trường, khung cảnh hoang tàn, đổ nát khắp nơi. Lực lượng chức năng, quân đội và các cơ quan đoàn thể đều đã có mặt để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận lũ quét kinh hoàng.

Nhà cửa cùng những cánh đồng xanh mướt của người dân nay bị bùn đất, gỗ đá san phẳng, chẳng còn lại gì. Quanh năm bám nương rẫy, cày cuốc, họ không thể ngờ cơn lũ quét lại tàn khốc đến thế.

Giây phút kinh hoàng và lằn ranh sinh tử trong cơn lũ

Ngồi thất thần trên ngôi nhà tạm ở vị trí cao nhất bản, đây cũng là nơi hiếm hoi còn nguyên vẹn cạnh dòng nước dữ, ông Lường Văn Nọi (54 tuổi) vẫn nhớ như in giây phút cơn lũ quét ập xuống ngôi làng vốn đang yên bình vào buổi sáng ngày 17.7.

Bản làng tan hoang sau cơn lũ quét vào sáng ngày 17.7 ẢNH: LONG QUYỀN

Vợ chồng ông Nọi sống tại căn nhà tạm này để tiện chăn nuôi gà vịt. Ngay sát cạnh đó, ở vùng thấp hơn, là bản làng có ngôi nhà cấp 4 của người con trai út (sống cùng vợ và hai con nhỏ) và nhà của người con gái thứ hai.

"Sáng hôm ấy, vợ tôi phát hiện nước lớn tràn về bản. Bà ấy chạy từ sau nhà xuống gọi tôi thất thanh: 'Nước đang đổ về nhiều quá!'. Tôi chạy ra xem thì thấy dòng nước đục ngầu đổ về ầm ầm dọc đường đi. Chỉ khoảng10 phút sau, cả bản làng đã trắng băng trong nước, lũ về nhanh đến mức không ai kịp trở tay", ông Nọi bàng hoàng nhớ lại.

Căn nhà tạm của vợ chồng ông Nọi là nơi duy nhất nằm sát dòng nước lũ mà còn nguyên vẹn ẢNH: LONG QUYỀN

Đứng từ trên cao cách dòng lũ khoảng 40 mét, ông Nọi cố gọi lớn để cảnh báo dân làng nhưng tiếng người hoàn toàn bị "nuốt chửng" bởi tiếng gầm rú của dòng nước. Chỉ vài phút sau, áp lực của dòng nước xiết khiến hai vợ chồng sợ hãi, phải bỏ chạy lên ngọn đồi phía sau nhà tạm để lánh nạn.

Những căn nhà cấp 4 nhanh chóng bị cuốn trôi ngay dòng nước lũ đầu tiên. Ở những ngôi nhà cao tầng, bờ tường bị xé toạc nhưng kết cấu trụ vững, ông Nọi bất lực nhìn người dân trèo lên tầng hai, tiếng khóc than vang lên trong tuyệt vọng.

Ông Nọi bàng hoàng kể lại giây phút bất lực nhìn bản làng trong đó có con cháu mình giữa dòng nước dữ ẢNH: LONG QUYỀN

Khi nước mới dâng, con trai út của ông Nọi liền chạy xuống mấy nhà cuối dòng để hỗ trợ hàng xóm. Đến khi quay lại, nước đã dâng quá cao và chảy xiết, cắt đứt lối vào nhà.

"Trong nhà lúc ấy có 6 người, gồm vợ con nó và 3 bà cháu hàng xóm sang chơi, tất cả đều bị mắc kẹt. Thấy nguy cấp, con tôi đã liều mình cắt mái tôn để kéo từng người ra, đưa lên mái nhà rồi thả xuống cho người phía dưới đỡ. May mắn là thoát nạn an toàn. Đến 11 giờ trưa, nó được mọi người đưa vào viện cấp cứu", ông Nọi chia sẻ.

Trắng tay sau cơn lũ dữ

Vẫn chưa hoàn hồn sau trận đại nạn, bà Bàng Thị Viên (56 tuổi, vợ ông Nọi) nghẹn ngào tâm sự: "Nhìn nước lũ đổ về như thác, tôi cứ sợ mình không còn cơ hội gặp lại con cháu nữa. Lúc ấy hai vợ chồng chỉ biết khóc nhìn bản làng bị cuốn trôi, bất lực hoàn toàn. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng thấy trận lũ nào khinh khủng đến thế".

Trong lúc tuyệt vọng, bà Viên chỉ còn biết khóc cùng chồng, bà sợ rằng sẽ không còn được gặp lại con cháu mình nữa ẢNH: LONG QUYỀN

Mãi đến 10 giờ sáng ngày hôm sau, hai ông bà mới đến được bệnh viện để thăm con cháu. Anh con trai út của ông bà, người vừa trải qua ranh giới sinh tử để cứu 6 mạng người, đến nay vẫn chưa thể bình tĩnh để nói được lời nào.

Toàn bộ tài sản tích cóp của gia đình anh đều đã bị cơn lũ "nuốt chửng". Đau xót hơn, hai vợ chồng vừa chắt chiu mua sắm vật liệu, dự định khởi công xây ngôi nhà mới, nhưng giờ đây ngay cả bộ quần áo lành lặn để mặc cũng không còn.

Người dân giúp nhau gom nhặt lại những gì còn sót với hy vọng một ngày mai sẽ tươi sáng hơn ẢNH: LONG QUYỀN

Cùng tâm trạng đứng giữa đống đổ nát tại bản Đội 11, bà Lò Thị Luyến cho biết bà lặn lội đến đây để thu gom đồ đạc giúp nhà chị gái, nhưng thực tế chẳng còn lại gì để dọn. Hôm xảy ra sự việc, nhà bà Luyến ở hướng đầu nguồn cách đó khoảng 1 km, nhưng vì lũ về quá nhanh và bất ngờ, bà hoàn toàn không kịp thông báo cho người thân ở hạ nguồn.

Sau cơn lũ, chị gái của bà đã được chính quyền địa phương bố trí chỗ ở tạm tại khu sơ tán tập trung. "Tôi mới chỉ nói chuyện với chị qua điện thoại. Chị khóc bảo mất trắng rồi, không kịp mang theo bất cứ thứ gì giá trị, ngoài bộ quần áo trên người", bà Luyến xót xa nói.

Bà Luyến không dấu nổi xúc động khi nói về những khó khăn mà chị gái phải đối mặt trong thời gian tới ẢNH: LONG QUYỀN

Theo báo cáo mới nhất từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, trận lũ quét sáng ngày 17.7 xảy ra trên địa bàn xã Mường Than đã khiến 4 người tử vong và 4 người hiện đang mất tích. Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.