Thanh niên góp sức trẻ xây dựng quê hương

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, biểu dương Hội LHTN VN tỉnh Nghệ An đã tổ chức đại hội ấn tượng với nội dung hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với tổ chức hội thanh niên. Anh Lương cũng đánh giá cao tuổi trẻ Nghệ An trong thời gian qua đã đóng góp đáng kể cho tỉnh nhà trong phát triển KT-XH. Hội LHTN VN tỉnh Nghệ An nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu thi đua trong công tác Hội và phong trào thanh niên toàn quốc.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên cho Hội LHTN VN tỉnh Nghệ An

Khánh Hoan

Anh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị Hội LHTN VN tỉnh Nghệ An thực hiện 4 nội dung trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, tiếp tục triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" thực chất, hiệu quả, bền vững; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, chú trọng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số; nghiên cứu giải pháp hiệu quả thúc đẩy tâm thế, kỹ năng khởi nghiệp và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp một cách cụ thể; không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt chú trọng tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc, thanh niên công nhân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh Nghệ An khóa 7 gồm 69 người. Chị Nguyễn Thị Phương Thúy, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Nghệ An.