Thanh niên là niềm hy vọng tương lai ASEAN

Chiều 9.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự phiên đối thoại với đại diện Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN - BAC) và Thanh niên ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên đối thoại với đại diện Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) ẢNH: NHẬT BẮC

Các nghị viện thành viên AIPA khẳng định ASEAN và AIPA cần tăng cường phối hợp, phát huy vai trò kết nối và dẫn dắt trong các tiến trình hợp tác ở khu vực.

Trên tinh thần đó, các nghị viện thành viên đề xuất tăng cường đối thoại và phối hợp giữa các Chính phủ và nghị viện trong tiến trình xây dựng cộng đồng, cụ thể hóa cam kết của ASEAN.

Các Chính phủ và nghị viện cần tiếp tục đồng hành thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN đối với hòa bình, ổn định khu vực, tăng cường hợp tác thiết thực giữa ASEAN với các đối tác, đề cao các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử của ASEAN, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982.

Phát biểu tại phiên đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, củng cố đoàn kết ASEAN là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu, cần nâng cao khả năng thích ứng của ASEAN trước các vấn đề lớn có tính toàn cầu, toàn dân như chiến tranh và hòa bình, biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số.

Thủ tướng đề nghị các nước cần định hướng cụ thể, hành động quyết liệt, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN kết nối, tự cường, phát triển bền vững và bao trùm.

Cùng với các động lực tăng trưởng truyền thống, các nghị viện và chính phủ cần đồng hành thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, cũng như các ngành mới nổi khác như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật…

Tại đối thoại Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN - BAC), các đại biểu chia sẻ ASEAN có nhiều tiềm năng tăng trưởng và dẫn dắt trong những ngành công nghiệp mới như bán dẫn, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Toàn cảnh phiên đối thoại Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN - BAC) ẢNH: NHẬT BẮC

Theo đó, ASEAN - BAC kiến nghị tăng cường hợp tác công tư, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, phối hợp tháo gỡ các rào cản đối với thương mại, đầu tư, và tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Đánh giá cao đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, hoan nghênh chủ đề về "Kết nối thương mại số" trong năm 2025 của Chủ tịch ASEAN - BAC Malaysia, Thủ tướng đề nghị ASEAN - BAC tăng cường tham gia vào giải quyết các vấn đề lớn ở khu vực như biến đổi khí hậu, môi trường, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế số, kinh tế xanh.

Khẳng định tầm quan trọng của kết nối doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị tăng cường huy động nguồn lực thông qua hợp tác công tư, chuyển giao công nghệ, kết nối quản trị thông minh, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực…

ASEAN phát triển không thể thiếu vai trò doanh nghiệp

Tại đối thoại thanh niên ASEAN, các đại diện bày tỏ mong muốn được tham gia và đóng góp cho tiến trình xây dựng cộng đồng, nuôi dưỡng và phát huy tinh thần trách nhiệm công dân trong giới trẻ.

Các doanh nghiệp trẻ của ASEAN có thể phát huy vai trò tiên phong, mang lại những ý tưởng mới, đột phá cho cộng đồng, khu vực và thế giới. Các thanh niên cũng mong muốn được tạo điều kiện tham gia ứng phó các thách thức đang nổi lên hiện nay như biến đổi khí hậu, thiên tai.



Đại diện thanh niên ASEAN tham dự phiên đối thoại ẢNH: NHẬT BẮC

Đề cao vai trò của giáo dục, đào tạo trong bối cảnh hiện nay, các đại diện thanh niên kiến nghị lãnh đạo các nước tiếp tục quan tâm, xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục đào tạo chất lượng, toàn diện, bảo đảm tiếp cận cho tất cả mọi người. Các đại diện thanh niên cũng đề xuất mở rộng các chương trình giao lưu văn hóa, kết nối thanh niên nhằm tăng cường hiểu biết, hữu nghị.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Chia sẻ nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực này, Thủ tướng khẳng định không hy sinh công bằng xã hội và môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Một ASEAN phát triển bền vững và bao trùm không thể thiếu vai trò và đóng góp của doanh nghiệp.

Tại phiên đối thoại với thanh niên, Việt Nam cùng các nước nhấn mạnh thanh niên là lực lượng to lớn, tài sản quý giá và niềm hy vọng của tương lai khu vực. Văn kiện Hội nghị Thượng đỉnh tương lai của Liên Hiệp Quốc tháng 9 vừa qua cũng nhấn mạnh "sự tham gia đầy đủ, hiệu quả, an toàn và có ý nghĩa của thanh niên là thiết yếu để duy trì và thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế".

Khẳng định vai trò chủ động của thanh niên trong xây dựng Cộng đồng ASEAN đổi mới và phát triển, Việt Nam đề nghị 3 tiên phong trong thích ứng các xu thế mới toàn cầu như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trong tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề xã hội ở khu vực như biến đổi khí hậu, già hóa dân số, ô nhiễm môi trường, và trong đề xuất các ý tưởng đột phá hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN trong tương lai.