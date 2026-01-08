'Thanh Niên là nơi neo đậu của tin thật, của những thứ tin được'

"Tôi thích đọc Báo Thanh Niên, hàng triệu người cũng như tôi"

Chia sẻ trong phần giao lưu tại cuộc gặp mặt kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026) diễn ra chiều 8.1, tại Hà Nội, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Hệ thống giáo dục Marie Curie, xúc động chia sẻ: "Tôi thích đọc Báo Thanh Niên, hàng triệu người cũng như tôi.

Chúc mừng 40 năm ngày Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên, tôi có ước muốn rất sâu sắc, chân thành là Báo Thanh Niên ít nhất có được 60 năm nữa. Đến năm 2086, trong buổi lễ kỷ niệm 100 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên sẽ là một hạnh phúc".

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Hệ thống giáo dục Marie Curie, khẳng định rất thích đọc Báo Thanh Niên ẢNH: THU HẰNG

Khẳng định Báo Thanh Niên là một tấm gương về công tác thiện nguyện trong xã hội, theo thầy Khang, những công việc thiện nguyện như nuôi dưỡng trẻ em mồ côi sau đại dịch Covid-19 cùng nhiều công việc khác rất có tính lan tỏa.

"Tôi cũng đang nuôi 33 sinh viên để đào tạo giáo viên tiếng Anh cho H.Mèo Vạc cũ, sau sáp nhập thành 6 xã mới. Sau bão Yagi, tôi nhận nuôi 23 em bé, nuôi đến năm các cháu 18 tuổi. Với tư cách một cá nhân, làm được cái gì tôi cứ âm thầm làm, âm thầm mong đợi", thầy Khang bộc bạch.

Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bày tỏ rất ấn tượng khi 40 năm qua Báo Thanh Niên vẫn đứng vững trong lòng độc giả với dấu ấn gói gọn trong 2 cụm từ "tin cậy và tìm đến". Tin tức truyền tải chính xác, kịp thời, có những định hướng sâu sắc. Từ đó, độc giả đọc và tin tưởng.

ẢNH: THU HẰNG

Hoạt động báo chí ở Việt Nam sẽ phải tuân thủ rất nhiều thứ. Báo chí muốn nói được tiếng nói người dân cần, Đảng cần là câu chuyện không dễ và Báo Thanh Niên đã làm được.

Ở khía cạnh truyền thông ngoại giao, theo ông Vinh, 4 thập kỷ qua, Báo Thanh Niên đã gắn kết được Việt Nam với thế giới, với bạn đọc về những câu chuyện của quốc tế.

"Chuyện thế giới rất phức tạp, chuyện tin tức thì rất nhanh. Cả chuyện thế giới và chuyện tin tức đều nhiều chiều, đan xen, hỗn độn, quan điểm khác nhau, thậm chí tin thật, tin giả. Giữa tất cả bộn bề đó, câu chuyện báo chí thông tin phải tinh túy, phân tích sâu sắc…, đó là câu chuyện Báo Thanh Niên đã làm được", ông Vinh nhấn mạnh.

"Thanh Niên là nơi neo đậu của tin thật, của những thứ tin được"

TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, đánh giá với nước ta, vai trò của báo chí rất quan trọng. Đây là kênh phản biện, không chỉ thể hiện ở vai trò báo chí mà còn là diễn đàn của người dân.

TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, khẳng định giai đoạn hiện nay, những tờ báo như Thanh Niên càng có vị trí quan trọng ẢNH: THU HẰNG

Phản biện làm cho chính sách đúng đắn hơn, thấy được các góc khuất, mặt trái và đưa ra giải pháp hài hòa. Điều đó không chỉ làm cho chính sách tốt lên mà còn đưa lại sự chính danh của chính sách. Bởi chính sách mà chỉ do cơ quan nhà nước làm, xã hội không tham gia vào, có tốt mấy thì tính chính danh cũng không thông.

"Trong giai đoạn hiện nay, khi tin giả, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo bùng nổ, các tờ báo như Thanh Niên lại càng có vị trí quan trọng. Đây là nơi neo đậu của tin thật, của những thứ tin được", TS Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh.

Thời gian tới, Báo Thanh Niên phải càng ngày càng cố gắng để thông tin trung thực, nhanh nhạy. Để tờ báo có tiếng nói đặc biệt trong tác động đến chính sách, đến sự phát triển của đất nước, theo ông Dũng, báo nên xây dựng mạng lưới các chuyên gia rộng, gắn bó thân thiết. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp báo có thêm ý kiến, thúc đẩy quá trình tham vấn chính sách và phản biện giúp chính sách tốt hơn, đất nước phát triển nhanh hơn.

Theo nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, 40 năm qua, Thanh Niên đã là một tờ báo làm đúng, hay, hấp dẫn. Để thích hợp cho giới trẻ, thời gian tới, báo nên đa dạng hóa cách truyền tải hơn nữa. Bên cạnh báo in, báo điện tử có thể đẩy mạnh phát triển những video ngắn, podcast.

Nhấn mạnh câu chuyện truyền thông trong lĩnh vực ngoại giao, theo đại sứ Phạm Quang Vinh, phải kết hợp được cả tầm nhìn Việt Nam với tầm nhìn toàn cầu. Những câu chuyện của toàn cầu đang diễn ra liên quan đến thế giới và liên quan đến Việt Nam. Phải phản ánh được yếu tố khách quan, nhiều chiều của toàn cầu, đồng thời Việt Nam ở đâu trong những sự vụ, sự kiện diễn ra.

Nhắn nhủ tới Báo Thanh Niên, ông Vinh gửi gắm 3 cụm từ: "Tri thức - Hiện đại - Sức trẻ và Khát vọng". Cần có nhiều mạng lưới chuyên gia cả trong nước và quốc tế để soi chiếu theo định hướng, theo tầm nhìn mà báo đã xác định.

"Chúng ta sẽ còn rất nhiều việc để làm, 40 năm qua, Báo Thanh Niên đã thành công rất nhiều, xin chúc báo 40 năm, 60 năm tới lại càng thành công hơn nữa", ông Vinh nhấn mạnh.