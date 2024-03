Thanh niên phải “5 xung kích, 6 khát vọng”

Với chủ đề "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia", cuộc đối thoại của Thủ tướng tập trung giải đáp các băn khoăn, thắc mắc và vai trò của người trẻ với chuyển đổi số.



Gắn lợi ích cá nhân với tập thể, đất nước

Nêu băn khoăn về thách thức bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng, em Nguyễn Thành Trung, học sinh Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, hỏi Chính phủ có giải pháp như thế nào để đảm bảo an toàn không gian mạng?

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với thanh niên Ngọc Thắng

Theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng, an toàn - an ninh mạng được coi là "chiếc phanh" của chiếc xe chuyển đổi số, không phải để dừng chiếc xe này lại, mà để chúng ta yên tâm đi nhanh và an toàn hơn. Trong 3 năm qua, VN đã có những thay đổi và bước chuyển biến trong công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng, được LHQ xếp trong 25 nước dẫn đầu trong số 193 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Dù vậy, theo lãnh đạo Bộ TT-TT, còn rất nhiều việc phải làm, với các giải pháp đã được Thủ tướng chỉ rất rõ trong Chiến lược về an toàn an ninh mạng quốc gia. Hiện có 3 lực lượng chủ chốt để đảm bảo an toàn an ninh mạng là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ TT-TT. Ba nhóm mục tiêu bảo vệ an ninh mạng là các hệ thống thông tin trọng yếu của các cơ quan Đảng, Nhà nước; các hệ thống thông tin của các cơ quan doanh nghiệp (DN) và người dân.

"Với người dân, chiến lược đã chỉ ra 2 giải pháp quan trọng là bảo vệ từ sớm, từ xa. Thứ hai là bảo vệ thiết bị đầu cuối, với nhiều thiết bị khác nhau từ máy tính, điện thoại…", ông Dũng nêu.

Bộ TT-TT đã cung cấp những tri thức thông tin về lớp bảo vệ này để người dân tự bảo vệ mình, có thể truy cập vào địa chỉ www.khonggianmang.vn, tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc của người dân về an ninh mạng. Đồng thời, cung cấp các công cụ miễn phí để người dân tự bảo vệ mình.

Chia sẻ thêm về câu hỏi này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ sẽ hoàn thiện thể chế để bảo đảm an ninh mạng; phân công các bộ ngành xử lý các vấn đề nếu có sự cố. "Như ngày 25.3 có sự cố liên quan tới chứng khoán, đã khiến thị trường mất tới 12 điểm", Thủ tướng nêu. Cụ thể, Chính phủ đã giao Bộ Công an triển khai Đề án 06, trong đó có phần liên quan an ninh mạng. Ngoài ra, phải nâng cao năng lực xử lý các vấn đề an ninh mạng bằng nhiều biện pháp khác nhau. Đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân để nâng cao cảnh giác và có các biện pháp phòng ngừa, trong đó các bạn trẻ phải làm nòng cốt, đi đầu về vấn đề này.

"Tôi đã từng chia sẻ rằng phong trào thanh niên muốn "sống" được thì phải gắn lợi ích giữa cá nhân với lợi ích tập thể và lợi ích của đất nước. Tại sao phong trào "Ba sẵn sàng" ngày xưa lại có sức sống như thế? Vì phong trào này mang lại lợi ích hòa bình, thống nhất cho mỗi cá nhân và cho cả nước", Thủ tướng chia sẻ.

Cho rằng phong trào thì nhiều, song theo người đứng đầu Chính phủ, cần tập trung 3 phong trào chính là nâng cao năng lực công nghệ thông tin; phong trào học tập ngoại ngữ để vừa là công dân VN, vừa trở thành công dân toàn cầu và phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đột phá nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia

Doanh nhân trẻ Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn, nêu câu hỏi: Chính phủ đã phê duyệt đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia nhằm hình thành kho dữ liệu về con người và kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. Thời gian tới, Chính phủ có giải pháp gì để kết nối liên thông các dịch vụ từ dữ liệu này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trẻ khai thác, sử dụng?

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận bó hoa tươi thắm củaBí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy

Hồi đáp, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng cho biết việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ người dân và DN đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai rất quyết liệt trong 3 năm qua. Điểm đột phá là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - đây cũng là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia ưu tiên triển khai cho giai đoạn vừa rồi.

Theo Thứ trưởng Dũng, nhờ kết nối, chia sẻ dữ liệu thời gian vừa qua, người dân nói chung và các bạn trẻ nói riêng đã được thụ hưởng rất nhiều lợi ích. Đơn cử mùa tuyển sinh vừa qua có hơn 97% thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến thay vì trực tiếp bằng bản giấy. Ông Dũng cho biết hiện có hơn 200 tổ chức nhà nước và DN đã kết nối chia sẻ dữ liệu với trung bình 3 triệu giao dịch một ngày.

Các DN trẻ muốn tìm hiểu về kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có thể liên hệ trực tiếp với Cục Chuyển đổi số quốc gia. Ngoài ra, một số địa phương như TP.HCM, Đà Nẵng đã cung cấp dữ liệu mở, mà người dân và DN có thể khai thác ngay.

Thông tin thêm, thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, thông tin: "VN hiện có trên 105 triệu dân, con số chính xác có được thông qua xây dựng dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống". Theo Nghị quyết 175, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng trung tâm dữ liệu dân cư quốc gia với 8 luồng dữ liệu sẽ xây dựng gồm dân cư, đất đai, đăng ký DN, tài chính, bảo hiểm, cán bộ công chức, thủ tục hành chính, tổng hợp quốc gia".

Xung kích trong chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành 1 tiếng cuối buổi gặp mặt để chia sẻ thẳng thắn, nhắn nhủ và gửi gắm khát vọng tới thanh niên cả nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng trân trọng chuyển lời chào, hỏi thăm và lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đoàn viên, thanh niên cả nước nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn. Tổng Bí thư luôn quan tâm tới thanh niên, mong muốn thanh niên phát huy vai trò của mình, Đoàn luôn là lực lượng xung kích, cánh tay đắc lực của Đảng.

Đánh giá cao chủ đề của cuộc đối thoại là "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia", Thủ tướng hoan nghênh những chia sẻ, ý kiến, câu hỏi, đề xuất và kiến nghị rất phong phú, đa dạng, sâu sắc, sát thực tiễn.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc lại sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn đặc biệt quan tâm đến thanh niên và việc đào tạo, rèn luyện thế hệ trẻ. Người khẳng định "muốn thức tỉnh dân tộc phải thức tỉnh thanh niên, vì thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do thanh niên. Thanh niên là chủ tương lai của đất nước". "Chúng ta thực sự xúc động trước nhiều tấm gương sáng của thanh niên VN. Không chỉ ở thời chiến, ngay trong thời bình, nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an đã nỗ lực quên mình, hy sinh xương máu khi tuổi đời còn rất trẻ để bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân", Thủ tướng khẳng định.

Với chủ đề chuyển đổi số, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đây là yêu cầu khách quan, là xu thế tất yếu, là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu. VN không thể đứng ngoài xu thế chuyển đổi số. Chính phủ đã ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặt mục tiêu tới năm 2030 kinh tế số chiếm 30% GDP.

VN là quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh trong khu vực, nhưng chúng ta xuất phát điểm thấp, do đó mục tiêu là làm sao "đi sau nhưng về trước", theo kịp, tiến cùng và bứt phá vươn lên. Trong đó, thanh niên phải là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển VN sớm trở thành quốc gia số.

5 xung kích, 6 khát vọng Thủ tướng đề nghị Đoàn thanh niên cùng toàn thể thanh niên VN phát huy tinh thần "5 xung kích" trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia. Gồm: xung kích trong nâng cao nhận thức số; xung kích xây dựng, hoàn thiện thể chế số; xung kích phát triển hạ tầng số; xung kích đào tạo nguồn nhân lực số; xung kích trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và văn hóa số. 6 khát vọng, gồm: khát vọng đóng góp, cống hiến; khát vọng học tập, rèn luyện; khát vọng đổi mới, sáng tạo; khát vọng lập thân, lập nghiệp; khát vọng hội nhập, phát triển; khát vọng đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, sức mạnh toàn dân tộc.

3 câu hỏi Thủ tướng gửi gắm thanh niên Tại buổi đối thoại, Thủ tướng đặt câu hỏi ngược trở lại với thanh niên: "Theo các bạn đâu là vấn đề cốt lõi để thanh niên thể hiện xung kích trong chuyển đổi số? Các bạn có hiến kế gì để Chính phủ đẩy mạnh xây dựng chính phủ số, xã hội số và công dân số. Trong quá trình hoạt động các bạn có đóng góp gì cho mục tiêu này?". Xung phong trả lời, chị Nguyễn Thị Trang, giảng viên Học viện Hành chính quốc gia thuộc Bộ Nội vụ, chia sẻ cần tìm ra những rào cản, thách thức của chuyển đổi số. Đó chính là văn hóa số, theo đó mỗi thanh niên, đoàn viên cần trang bị văn hóa số. Văn hóa số là ứng xử, chuẩn mực khi giao tiếp trên môi trường số. Chị Trang cũng hiến kế cần bổ sung nội hàm văn hóa số vào Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về môi trường làm việc của cán bộ, công chức.