Thế giới Chuyện lạ

Thanh niên Pháp 'chơi dơ' ở Singapore có nguy cơ ngồi tù

Bảo Hoàng
28/04/2026 12:19 GMT+7

Một thanh niên người Pháp có tên Didier Gaspard Owen Maximilien (18 tuổi), đang học tập tại Singapore, đã bị buộc tội gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản và có nguy cơ bị phạt tù, AFP đưa tin ngày 27.4.

Didier Gaspard Owen Maximilien quay lại cảnh liếm ống hút của máy bán hàng tự động tại Singapore rồi đăng lên mạng xã hội

Theo cáo trạng được tòa án Singapore công bố vào ngày 27.4, Maximilien tự quay video thực hiện hành vi liếm ống hút rồi bỏ lại vào máy bán hàng tự động, sau đó đăng lên mạng, dù ý thức được hành động này "sẽ hoặc có thể gây rắc rối cho công chúng”.

Đoạn video được thanh niên thực hiện ngày 12.3 và đã gây sốc trên mạng xã hội Singapore. Cũng theo cáo trạng, Maximilien biết rằng hành động của anh “có thể gây tổn thất hoặc thiệt hại” cho Công ty iJooz - đơn vị vận hành máy bán nước trong vụ việc. Công ty này sau đó phải thay toàn bộ 500 ống hút trong máy tự động. iJooz được biết đến tại Singapore khi vận hành những máy bán hàng tự động có thể ép nước cam tại chỗ.

Tội gây rối trật tự công cộng tại Singapore có thể bị phạt tù tới 3 tháng và phạt tiền, trong khi tội phá hoại tài sản có thể bị phạt tù lên tới 2 năm và phạt tiền. Phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22.5.

Ba thanh niên 'khủng bố sushi' bị bắt tại Nhật Bản

Cảnh vệ Malaysia gây bão mạng khi bám vào ô tô, cảnh sát nói gì?

Cảnh sát Malaysia khẳng định màn chạy theo, bám vào ô tô của hai nữ cảnh vệ ở Hội nghị cấp cao ASEAN nằm trong quy trình và được tập dượt kỹ lưỡng, không phải hành động phô trương.

