Cảnh vệ Malaysia gây bão mạng khi bám vào ô tô, cảnh sát nói gì?

Hai nữ cảnh vệ đã khiến mạng xã hội xôn xao khi một đoạn video ghi lại cảnh họ nhảy lên và bám vào cửa sau của chiếc SUV, trong thời điểm diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN vào cuối tháng 10. Hai người đứng ở trên xe, tay bám vào cửa đang mở trong lúc xe tiếp tục di chuyển.

Động tác khéo léo này đã thu hút sự ngưỡng mộ rộng rãi trên mạng. Nhiều người cho rằng chúng thể hiện sức mạnh cũng như sự điềm tĩnh. Có người dùng lại so sánh đây như một phân cảnh trong phim hành động. Trên mạng xã hội, người dùng đã để lại những bình luận khen ngợi 2 nữ cảnh vệ trong video, cũng như cảnh vệ Malaysia nói chung.

Khoảnh khắc 2 nữ cảnh vệ Malaysia leo lên bám vào cửa xe gây bão mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Dù vậy, video cũng nhận những phản hồi rằng liệu hành động đó có cần thiết hay không. Các quan chức cảnh sát và chuyên gia an ninh cho hay đây là một phần trong quy trình bảo vệ khách VIP đã được diễn tập nhiều lần và triển khai trong các hội nghị lớn.

Ông Azmi Abu Kassim, Giám đốc Cục An ninh nội bộ và Trật tự công cộng Malaysia, ngày 11.11 cho biết lực lượng cảnh vệ được huấn luyện để thực hiện các hoạt động an ninh như lên xe khi xe đang di chuyển tùy tình hình.

"Hành động như vậy là cần thiết theo hoàn cảnh nhưng không phải thường xuyên", ông nói, nhấn mạnh các sự kiện lớn như Hội nghị Cấp cao ASEAN đòi hỏi cảnh sát phải đảm bảo an ninh cho nhiều lãnh đạo quan trọng. Do đó, cảnh vệ bắt buộc thực hiện một số biện pháp an ninh nhất định.

Giám đốc công ty an ninh Malaysia ASS, ông S.Prabakaran, cho rằng động tác nhảy lên xe của 2 nữ cảnh vệ thể hiện quá trình rèn luyện chứ không phải hành động liều lĩnh. Ông nêu khi đó xe di chuyển với tốc độ chậm, và hoạt động của cảnh vệ được tính toán kỹ lưỡng. Việc đứng bám vào cửa xe cho phép cảnh vệ có tầm quan sát bao quát và kịp thời phản ứng trước cái mối đe dọa.