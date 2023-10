Thanh niên Quảng Ninh dấn thân, cống hiến cho Quảng Ninh đẹp giàu

Dấu ấn những người trẻ

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề Khát vọng tuổi trẻ xây dựng tỉnh Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Thực hiện đợt phong trào thi đua này, những người trẻ đã hướng về người dân ở vùng khó khăn, xây dựng nhiều công trình ý nghĩa thiết thực, làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Điển hình là 3 công trình thanh niên cấp tỉnh: cổng chào xã Thanh Lân, H.Cô Tô (Quảng Ninh), do Cụm đoàn trực thuộc đảm nhận phối hợp xã Thanh Lân, H.Cô Tô thực hiện với tổng giá trị 500 triệu đồng, trong đó Cụm đoàn trực thuộc đóng góp 300 triệu đồng; công trình khu vui chơi cho trẻ em, khu tập thể dục ngoài trời, sân bóng đá nhân tạo do Thành đoàn Cẩm Phả triển khai trị giá 735 triệu đồng; công trình Phòng học máy tính cho em tại Trường phổ thông dân tộc bán trú TH-THCS Thanh Lâm (H.Ba Chẽ) và Trường TH-THCS Kỳ Thượng (TP.Hạ Long), do Tỉnh đoàn Quảng Ninh và Đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp thực hiện.

Đáng chú ý, Tỉnh đoàn Quảng Ninh còn tổ chức các phần việc, công trình ý nghĩa tại đảo Thanh niên (đảo Trần, xã Thanh Lân, H.Cô Tô) như sửa chữa hệ thống chống sét tại cột cờ Tổ quốc; hỗ trợ xử lý chống thấm tại nhà truyền thống trên đảo; trao tặng cờ Tổ quốc khổ lớn để thay thế tại cột cờ…

Bên cạnh các hoạt động cấp tỉnh của do Tỉnh đoàn Quảng Ninh phát động là phong trào thi đua lao động sáng tạo, đăng ký đảm nhận các công trình, sáng kiến, giải pháp giúp nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn lao động, cải tiến quy trình làm việc, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường... của Đoàn Than Quảng Ninh. Đoàn thanh niên các cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh đăng ký các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính, chuyển đổi số, các giải pháp nhằm xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; trong khối thanh niên học sinh, sinh viên tập trung xây dựng các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ sáng tạo trẻ…

Khẳng định vai trò của sức trẻ

Theo Tỉnh đoàn Quảng Ninh, thời gian vừa qua các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào hành động cách mạng phù hợp với xu thế phát triển, nhu cầu của đoàn viên thanh niên (ĐVTN). 3 phong trào: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và 3 chương trình: Đồng hành với thanh niên trong học tập, Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần đã phát huy tác dụng tích cực, tạo môi trường thuận lợi cho ĐVTN thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ trong thực hiện các chương trình hành động của tổ chức Đoàn.

Anh Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, cho biết thời gian vừa qua phát huy sức trẻ của thanh niên, ĐVTN trong toàn tỉnh đã thi đua học tập, lao động, sáng tạo, khẳng định mình bằng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng.

Cũng theo anh Hải, đợt thi đua đặc biệt của tổ chức Đoàn sẽ giúp ĐVTN, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh cũng như những giá trị văn hóa, con người, tinh thần, truyền thống, khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của tỉnh trong giai đoạn mới. Từ đó, sẽ phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày một tiến bộ, văn minh, thịnh vượng.