Nếu trước đây, sức trẻ được thể hiện bằng ý chí chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc thì hôm nay, sức trẻ tỏa sáng bằng tri thức, công nghệ và khát vọng đổi thay. Nhiều thanh niên không chỉ nắm bắt cái mới mà còn tạo ra cái mới. Trong muôn vàn gương mặt thanh niên trên khắp đất nước, xuất hiện những minh chứng sống, góp phần lan tỏa tinh thần tự học và dấn thân.

Như tiến sĩ Phạm Huy Hiệu, giảng viên Viện Kỹ thuật - Khoa học máy tính tại VinUni, người đã tham gia phát triển các giải pháp y tế số như phần mềm chẩn đoán hình ảnh VinDr, được ứng dụng tại hơn 40 bệnh viện, giúp hỗ trợ hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân mỗi tháng.

Hay như Hoàng Khắc Hiếu, làm việc tại Viettel Solutions, chủ trì các dự án quan trọng như "Luồng xanh" trong mùa dịch, giải pháp giám sát giao thông thông minh cho các thành phố.

Hoặc trên mảnh đất Quảng Trị, có Lê Quang Sơn và Đỗ Sỹ Trí, hai gương mặt thanh niên tiêu biểu trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số tại địa phương. Anh Trí đã áp dụng kỹ thuật trồng nấm bào ngư, dùng công nghệ để tối ưu quy trình…

Những gương mặt ấy là minh chứng cho thấy ở bất cứ nơi nào cũng có người trẻ đủ ý chí và quyết tâm. Họ là minh chứng cho sự tự học, dấn thân và làm chủ công nghệ, không chỉ là khẩu hiệu mà là lối sống.

Giỏi giang, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái - đó là nét đẹp không thể thiếu của thanh niên thế hệ mới. Ở mọi miền đất nước đều thấy hình ảnh những bạn trẻ không ngại khó, ngại khổ để sẻ chia cùng cộng đồng. Mỗi khi thiên tai bão, lũ đi qua, khi nhiều vùng quê bị thiệt hại nặng nề, thanh niên lại lặn lội về tâm lũ giúp dân khắc phục hậu quả. Họ cùng bà con nhân dân dọn bùn, dựng lại nhà, khôi phục cầu đường, sửa trường học, trồng lại vườn cây, gây dựng lại nụ cười sau những mất mát. Mỗi việc làm nhỏ nhưng chứa đựng tinh thần lớn - tinh thần của một thế hệ sống có trách nhiệm, yêu thương và sẻ chia.

Rất nhiều bạn trẻ chọn cách sống dấn thân - không đợi cơ hội đến, mà tự tạo cơ hội cho mình và cho cộng đồng. Từ những thanh niên rời phố thị về quê khởi nghiệp nông nghiệp hữu cơ, đến những bạn trẻ theo đuổi con đường nghệ thuật, thể thao, nghiên cứu…, tất cả đều mang trong mình tinh thần "đi để tìm thấy mình". Nhiều người trong số họ chấp nhận bắt đầu từ con số 0, vấp ngã rồi làm lại - nhưng điều đáng quý là họ không bỏ cuộc.

Dĩ nhiên, cũng có một bộ phận bạn trẻ đối diện nhiều thách thức: áp lực vật chất, cám dỗ của mạng xã hội, sự dễ dãi trong tiêu chuẩn sống… Một bộ phận còn thụ động, thiếu kiên trì, ngại va chạm, chưa thật sự biết mình muốn gì. Tuy nhiên, đó không phải là "vấn đề của cả một thế hệ" mà là lời nhắc nhở để thanh niên tiếp tục hoàn thiện mình.

Thế giới đang chứng kiến một Việt Nam mới - trẻ trung, năng động, sáng tạo - và đằng sau hình ảnh ấy chính là sức mạnh của thế hệ thanh niên, mang trong mình bản lĩnh dân tộc, tư duy toàn cầu và trái tim nhân văn.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam suốt 69 năm qua đã và đang là ngôi nhà chung của những trái tim nhiệt huyết ấy. Ở đó, mỗi thanh niên được truyền cảm hứng, được định hướng, được đồng hành để vươn lên. Hội không chỉ là nơi kết nối phong trào, mà còn là nơi khơi dậy khát vọng Việt Nam: khát vọng học hỏi, cống hiến và làm chủ tương lai.