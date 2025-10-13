Cộng đồng hùng mạnh

Kinh tế tư nhân lần đầu tiên được đặt vào vị trí quan trọng nhất; số doanh nghiệp đang hoạt động lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu; doanh nghiệp là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Năm 2025 cũng chứng kiến nhiều nhất các kỷ lục mà cộng đồng doanh nghiệp Việt tạo ra trên mọi mặt trận; thương hiệu Việt được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trên thế giới...

Đó là những thành tựu bước đầu của việc kinh tế tư nhân được tháo "điểm nghẽn của điểm nghẽn" về thể chế; được đặt đúng vị trí; xác định đúng vai trò, trách nhiệm trong tiến trình tăng trưởng kinh tế đất nước. Kết quả này một lần nữa khẳng định khi được giải phóng khỏi tư duy lạc hậu, giáo điều; giải phóng khỏi bộ máy hành chính quan liêu, chậm chạp, thiếu hiệu quả..., khối doanh nghiệp tư nhân tự khắc sẽ bứt phá. Đặc biệt, khi được trao trọng trách, gửi niềm tin, họ không chỉ mạnh dạn đầu tư mà tinh thần phụng sự, khát vọng cống hiến cũng được khởi lên mạnh mẽ. Minh chứng rõ nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ chính thức đặt hàng doanh nghiệp tư nhân tham gia các công trình trọng điểm quốc gia, đã xuất hiện làn sóng "sếu đầu đàn" đăng ký làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt đô thị, cầu, cảng, sân bay... Những dự án mà trước đây ngân sách nhà nước phải oằn lưng gánh thì giờ đây đã có hàng loạt doanh nghiệp đứng ra nhận trọng trách với vốn ít hơn, thời gian thực hiện nhanh hơn, công nghệ tốt hơn, hiệu quả hơn. Trên khắp mọi miền đất nước, các công trình, dự án liên tục được khởi công, khánh thành. Nhờ thế, chỉ trong một thời gian ngắn, đất nước đã chuyển mình ngoạn mục. Bức tranh đó không chỉ cho thấy nội lực hùng mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt mà còn là khí thế hừng hực của một dân tộc đang vươn mình.

Đặc biệt, năm 2025 cũng chứng kiến sự thay đổi rất lớn trong mối quan hệ giữa chính quyền với doanh nghiệp. Nhiều địa phương khẳng định sự hài lòng của doanh nghiệp chính là thước đo năng lực lãnh đạo tỉnh, thành để kêu gọi đầu tư; lãnh đạo chính quyền công bố số liên lạc cá nhân, xắn tay vào tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; cử cán bộ xuống tận cơ sở giải quyết từng sự việc cụ thể... Những "định kiến" với kinh tế tư nhân đã và đang được quyết liệt xóa bỏ theo đúng tinh thần của Nghị quyết 68, đúng với tâm nguyện của cộng đồng doanh nghiệp là "nhà nước tạo sân chơi và luật chơi minh bạch, doanh nghiệp cạnh tranh sòng phẳng để phát triển". Sự thay đổi cả về chất và lượng, cả hình thức lẫn nội dung, cả chính sách và tư duy lãnh đạo thực sự đã mang lại niềm vui và sự hứng khởi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt.

Vì thế, khi đất nước gọi, doanh nghiệp ngay lập tức trả lời. Và đó là cơ sở để Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng tăng trưởng GDP năm nay sẽ đạt mục tiêu đặt ra là hơn 8%, làm tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng 2 con số trong những năm tới để tiến tới nước có thu nhập cao vào năm 2045. Khát vọng đất nước thịnh vượng và hùng cường từ thời cha ông dựng nước, giữ nước đã được khởi lên ở hiện tại, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Khi niềm tin được khơi dậy, khát vọng được dấy lên, cộng đồng doanh nghiệp Việt không chỉ lớn mạnh về quy mô mà còn trưởng thành về trách nhiệm và tinh thần phụng sự.

Kỷ nguyên của đất nước kiến tạo, doanh nghiệp bứt phá đã chính thức tăng tốc.