Từ chiêu trò đe dọa liên quan vụ án này kia để lừa tiền, các đối tượng lừa đảo ngày càng có thêm nhiều chiêu trò. Điển hình, các trò lừa đảo xuất hiện gần đây là bắt cóc online, hay mới đây là trò làm quen rồi lợi dụng tình cảm, thu thập hình ảnh nhạy cảm hoặc cắt ghép bằng công nghệ để tống tiền nạn nhân.

Nói chung, các băng nhóm tội phạm liên tục thực hiện các chiêu trò mới. Trong đó, chúng xây dựng kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi, khai thác tối đa những biện pháp thao túng tâm lý để chiêu dụ "con mồi". Thêm vào đó, chúng tăng cường áp dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo video, hình ảnh giả mạo với mức độ ngày càng công phu nhằm thực hiện các ý đồ lừa đảo.

Cho nên, dù lừa đảo qua mạng không hề mới, nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy. Người viết còn biết nhiều nạn nhân là những người có trình độ, hiểu biết và thậm chí có người từng làm vị trí quản lý trong một doanh nghiệp lớn. Nói thế để thấy chiêu trò của các băng nhóm lừa đảo quả thực khó lường.

Trong khi đó, việc trấn áp hay triệt phá hoàn toàn nạn lừa đảo thì không hề đơn giản, bởi chúng đã hoạt động liên quốc gia, trở thành nỗi nhức nhối cho nhiều quốc gia chứ không riêng gì VN.

Chính vì vậy, mỗi người cần phải tỉnh táo để tự bảo vệ bản thân không trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo đang nổi lên qua mạng.

Nhìn chung thì chiêu trò lừa đảo chủ yếu "đánh" vào 3 điểm: lòng tham, nỗi sợ và tình cảm. Chính lòng tham đã khiến cho nhiều người rơi vào bẫy "việc nhẹ lương cao", đầu tư siêu lợi nhuận… rồi dẫn đến "tiền mất tật mang". Chính nỗi sợ khiến cho nhiều người dễ bị "dắt mũi" bằng những lời đe dọa như đang bị điều tra liên quan đường dây tội phạm này kia, nên cần đóng tiền bảo chứng. Chính tình cảm nên nhiều người bị sập bẫy từ những đối tượng trên mạng, mà điển hình là trò tống tiền như Báo Thanh Niên vừa phản ánh.

Để bảo vệ bản thân, để không bị khơi dậy lòng tham, ai cũng cần nhớ rằng chẳng có chuyện lợi ích bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Làm sao mà chỉ cần làm những việc nhẹ nhàng hay đầu tư đơn giản mà lại có thu nhập "khủng". Nếu có những công việc hay đầu tư "dễ ăn" như vậy thì chỉ đến với những người có một số ưu thế đặc biệt mà người khác không dễ gì có được. Rồi người quen nhiều khi còn chưa dám tin tưởng, thì chẳng có cớ gì đặt niềm tin vào người mà mình chỉ biết qua những dòng tin nhắn, hình ảnh hay video dễ dàng có thể làm giả với công nghệ ngày nay.

Bên cạnh đó, bản thân cần không ngừng cập nhật những kiến thức về xã hội, ví dụ như quy trình làm việc của cơ quan công an, nhà chức trách để hiểu rằng không có việc cán bộ công an, cán bộ thuế lại tự nhiên gọi điện quy kết phạm tội hay nợ thuế… Liên tục cập nhật thông tin để được cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo cũng là cách phòng ngừa hiệu quả.

Có như vậy, mỗi người mới có thể tự bảo vệ hiệu quả bản thân trước những trò lừa đảo ngày càng tinh vi.