Tự hào doanh nghiệp Việt

Tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" vừa qua, chiếc xe do VinFast sản xuất - Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn, vốn đã trải qua đợt bắn thử nghiệm 440 viên đạn, đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu khách tham quan. Trước đó, thông tin và hình ảnh về xe chống đạn do Việt Nam sản xuất cũng đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đây là lô xe phục vụ các nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 với phiên bản chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 - tiêu chuẩn khắt khe nhất chuyên trang bị cho xe của các lãnh đạo hàng đầu thế giới. Điều đặc biệt hơn là chiếc xe đạt đẳng cấp quốc tế đồng thời mang đậm dấu ấn văn hóa và truyền thống dân tộc. Từ tên gọi truyền cảm hứng huyền tích "con Lạc cháu Hồng", logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim Lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh trống đồng Đông Sơn cho tới các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…, VinFast không chỉ muốn giới thiệu một sản phẩm Việt đến bạn bè quốc tế mà còn muốn khẳng định với lãnh đạo các nước đến dự đại lễ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của người Việt trong kỷ nguyên mới, nơi từng đường nét đều là sự hội tụ của tinh hoa di sản và đẳng cấp toàn cầu.

Trước đó, đoàn xe VF 9 mui trần dẫn đầu đoàn chỉ huy, chở sĩ quan cấp cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng đã gây ấn tượng mạnh với người dân TP.HCM và cả nước trong dịp đại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025). Chiếc xe mui trần chế tác từ nguyên mẫu là một chiếc VF 9 - mẫu ô tô điện thuộc phân khúc E-SUV cao cấp nhất trong dải sản phẩm của VinFast được các kỹ sư của công ty nghiên cứu, áp dụng những giải pháp kỹ thuật tiên tiến để đảm bảo tính an toàn, thẩm mỹ theo yêu cầu và tiêu chuẩn riêng của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Khi những chiếc xe thương hiệu Việt cắm cờ hỏa tốc từ từ tiến vào lễ đài, những tràng vỗ tay vang lên liên hồi đi cùng những ánh mắt tràn ngập tự hào bởi sau nhiều lần sử dụng xe ngoại để tiêu binh, Việt Nam đã có riêng thương hiệu ô tô ra mắt bạn bè quốc tế, hòa chung không khí hào hùng của ngày đất nước thống nhất.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” mở ra một bức tranh đầy màu sắc về hành trình phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam Ảnh: Tuấn Minh

"Khoe" hình ảnh chụp cùng dàn xe VF 9 độc đáo trong khối diễu binh, ông Lê Duy Toàn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thực phẩm Duy Anh (Duy Anh Foods), cho biết sự xuất hiện của dàn xe VinFast trong ngày lễ trọng đại của dân tộc đã truyền cho một doanh nhân trẻ như ông rất nhiều cảm hứng. Với ông Toàn, đó là một hình ảnh đẹp, mang nhiều ý nghĩa và đầy tự hào về sản phẩm Việt Nam, trí tuệ Việt Nam, của người Việt Nam và dành cho người Việt Nam.

"Đứng dưới góc độ một doanh nghiệp (DN), trong bối cảnh cơ chế mở và vai trò của khối DN tư nhân được định vị một cách rõ ràng chưa từng có, dàn xe thương hiệu Việt tại đại lễ mang đến cho tôi niềm tin vào sự thay đổi, đổi mới. Nhà nước đang tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho khối DN tư nhân có cơ hội phát triển, phát huy hết khả năng của mình, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Có lẽ tất cả người con khắp mọi miền đất nước cũng đều chung cảm giác vui mừng, hãnh diện khi được xem tận mắt màn diễu binh của các khối, được thấy chiếc xe VinFast xuất hiện hoành tráng. Đó là chỉ dấu cho kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam đang tiến lên phía trước, tự chủ tự cường", ông Lê Duy Toàn chia sẻ.

Từng bước làm chủ công nghệ mới

A50 đã khơi lên tình yêu nước nồng nàn, là dịp để quân và dân cả nước tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong những trang sử kháng chiến cứu nước hào hùng, còn A80 thổi bùng lên ngọn đuốc của niềm tự hào dân tộc khi mở ra một bức tranh đầy màu sắc về những thành tựu kinh tế, khoa học, kỹ thuật mà Việt Nam đã đạt được sau 80 năm lập quốc.

Ảnh: Tuấn Minh

Tại lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ chứng kiến màn biểu diễn của dàn robot hình người đầu tiên do DN Việt sản xuất, đã gây ấn tượng rất mạnh. Trên sân khấu, 6 robot VinMotion (thuộc Tập đoàn Vingroup) nhảy múa điêu luyện trên nền nhạc bài Hát mãi khúc quân hành ca, hòa cùng những tràng pháo tay liên hồi trong ánh mắt tự hào của các vị lãnh đạo cấp cao nhất. Robot hình người là công nghệ chiến lược và then chốt trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ mới. Mỗi chi tiết của dàn robot này đều được phát triển tại Việt Nam 100% từ bàn tay của các kỹ sư Việt. Ít ai tin được dàn robot đầu tiên do DN Việt hoàn toàn làm chủ từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất được ra đời trong thời gian vỏn vẹn 6 tháng. Đây là kỷ lục thế giới về tốc độ triển khai trong công nghệ robot.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cũng gây ấn tượng mạnh tại triển lãm với mô hình trạm thu, phát sóng 5G. Đây không chỉ là một thiết bị viễn thông, mà còn là biểu tượng cho sự tự chủ về công nghệ hạ tầng của Việt Nam. Trong bối cảnh an ninh mạng toàn cầu diễn biến phức tạp, việc làm chủ được công nghệ mạng lõi 5G giúp Việt Nam thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đảm bảo an ninh thông tin và dữ liệu quốc gia, đồng thời tạo ra nền tảng vững chắc để triển khai các ứng dụng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 như internet vạn vật (IoT), thành phố thông minh, nhà máy thông minh. Ngoài ra, Viettel còn giới thiệu trên 80 sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao thuộc 10 ngành gồm: radar, quang điện tử, tác chiến điện tử, thông tin quân sự, huấn luyện mô phỏng, chỉ huy điều khiển, máy bay không người lái (UAV), hàng không vũ trụ... Nhiều sản phẩm của Viettel phục vụ tác chiến hiện đại lần đầu tiên được giới thiệu như UAV cự ly 1.000 km, tổ hợp trinh sát và gây nhiễu chống UAV, radar điều khiển hỏa lực quét búp sóng điện tử chủ động (beam-forming)...

Dàn xe điện thương hiệu Việt xuất hiện ấn tượng tại đại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất Ảnh: Ngọc Dương

Trong khi đó, Tập đoàn FPT mang đến 2 điểm nhấn công nghệ đặc biệt quan trọng: Nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dòng chip bán dẫn do chính các kỹ sư FPT thiết kế. Các ứng dụng công nghệ tiêu biểu AI được FPT giới thiệu như trợ lý số AI agents trong quản trị, vận hành, giám sát; Smart AI Cabin - buồng lái AI thông minh trong công nghệ ô tô; QaiDora Vision và FPT Camera AI giám sát an ninh... đã và đang được triển khai mạnh mẽ trong các ngành xương sống của nền kinh tế như tài chính - ngân hàng, thương mại điện tử...

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc ngày 12.8 và dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, Tập đoàn CT Group của Việt Nam và một công ty công nghệ UAV mới nổi ở Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc. Theo tập đoàn, các loại UAV vận tải từ 60 kg đến 300 kg do Công ty CT UAV - thành viên CT Group - sản xuất với tỷ lệ nội địa hóa đến 85% và công nghệ độc quyền của Việt Nam, được nhiều nước, bao gồm Hàn Quốc, đánh giá cao.

Ngoài ra, việc Việt Nam có tên trên bản đồ thiết kế chip bán dẫn toàn cầu là một bước nhảy vọt mang tính chiến lược. Chip là "bộ não" của mọi thiết bị điện tử, và việc làm chủ khâu thiết kế sẽ giúp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, giảm sự phụ thuộc và mở ra một ngành công nghiệp mới đầy tiềm năng.

Có thể thấy, các sản phẩm công nghệ cao "Make in Vietnam" đã có nhiều bước tiến vượt bậc và sẵn sàng tham gia cuộc chơi công nghệ ở cấp độ cao hơn.

Dàn robot hình người do VinMotion tự chủ 100% từ nghiên cứu phát triển, thiết kế đến sản xuất... Ảnh: V.G

Tạo kỳ tích công nghệ thuộc "hàng hiếm" trên thế giới

Không chỉ tự tin bước vào sân chơi công nghệ cao ở bất kỳ lĩnh vực nào, Việt Nam còn tạo ra những kỳ tích công nghệ mà chỉ số ít quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới làm được. Đơn cử như làm chủ công nghệ giàn khoan dầu khí tự nâng. Năm 2011, Việt Nam lần đầu tiên chế tạo thành công giàn khoan tự nâng, đánh dấu cột mốc quan trọng khẳng định năng lực cơ khí trong nước trong thiết kế, chế tạo và lắp ráp các sản phẩm công nghệ cao. Dự án này mang tên Tam Đảo 03, với tổng vốn đầu tư hơn 180 triệu USD, do Petrovietnam làm chủ đầu tư. Đây là công trình cơ khí trọng điểm quốc gia, có tỷ lệ nội địa hóa đạt 30%, được thiết kế cho độ sâu 90 m nước và có khả năng di động để khoan thăm dò, sửa giếng hoặc khai thác dầu khí. Thời điểm khởi công dự án, Việt Nam chưa từng chế tạo giàn khoan tương tự. Cùng với hạn chế về uy tín và nguồn lực, khi Công ty Cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard, thuộc Petrovietnam) còn rất non trẻ, hầu hết mọi người khi ấy không tin dự án có thể thành công. Vậy mà chỉ sau hơn 2 năm, chân giàn cao 145 m, hệ thống khoan có thể khoan sâu tới 6.000 m dưới đáy biển đã được hoàn thành, đưa Việt Nam trở thành một số ít quốc gia trên thế giới (khoảng 10 nước) có khả năng tự thiết kế chi tiết, chế tạo, chạy thử giàn khoan tự nâng hoạt động ở vùng biển sâu, khí hậu khắc nghiệt.

Mỗi thành tựu công nghệ là sự hội tụ của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Ảnh: P.H

Theo Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, giàn khoan mang thương hiệu Việt có chất lượng tương đương các sản phẩm trong khu vực do cùng tuân thủ một hệ thống kiểm định theo quy chuẩn. Hiện nay, chi phí sản xuất giàn khoan tại Việt Nam là rẻ nhất, ngang bằng chi phí sản xuất giàn khoan tại Trung Quốc với thời gian thi công gần như bằng nhau. Năm 2025 này, giàn khoan tự nâng thứ hai của Việt Nam đã chính thức vươn ra thị trường quốc tế, được huy động vận hành cho Pertamina tại Indonesia.

Tất cả những thành tựu công nghệ nói trên đã đưa Việt Nam thần tốc vượt lên trên đường đua thế giới. Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố giữa tháng 9 cho thấy: Nhập khẩu công nghệ cao, xuất khẩu công nghệ cao và hàng hóa sáng tạo là 3 chỉ số mà Việt Nam đang đứng đầu thế giới. Từ một nước bị "cộp mác" xuất khẩu giá rẻ, hiện tại, hơn 1/3 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến từ các sản phẩm công nghệ cao như điện tử, viễn thông, máy tính, linh kiện... Con số này được xem là nền tảng để Việt Nam khẳng định vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, cái tên Việt Nam tự hào đứng cạnh các "ông lớn" như Trung Quốc, CH Czech, Hồng Kông (Trung Quốc) và Malaysia để đồng dẫn đầu về xuất khẩu hàng hóa sáng tạo. Việt Nam đang tạo ra các sản phẩm gắn liền với hàm lượng sáng tạo cao, không chỉ dựa vào điện tử và công nghệ cao. Hàng hóa sáng tạo đang là yếu tố giúp mở rộng "chân kiềng" xuất khẩu, gắn với ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Những sản phẩm công nghệ cao đã phá vỡ định kiến về giới hạn của nền công nghiệp Việt Nam, về trình độ và năng lực công nghệ của người Việt Nam. Trước đây, việc Việt Nam có thể sản xuất một sản phẩm công nghệ cao như ô tô là điều gần như không tưởng, nhất là với các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và năng lực cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế. Vậy mà giờ đây, chúng ta đã có một thương hiệu ô tô đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với thế giới; chúng ta đã làm chủ được những công nghệ khoa học tiên tiến bậc nhất của loài người. Những sản phẩm này hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt, giúp mỗi người dân thêm tự tin và tự hào về năng lực cùng tinh thần đổi mới của đất nước trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. TS Nguyễn Sĩ Dũng, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ