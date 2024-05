Thanh niên tình nguyện hè hướng về vùng sâu vùng xa

Ngày 25.5, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024. Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và hơn 800 đoàn viên thanh niên, học sinh H.Con Cuông (Nghệ An) tham dự buổi lễ.

Nghi thức phát động ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024 K.H

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024, Tỉnh đoàn Nghệ An đề ra 13 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó xác định rõ các công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Chiến dịch tình nguyện hè là môi trường thực tế sinh động để đoàn viên, thanh niên thể hiện sức trẻ, rèn luyện và khát vọng cống hiến.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã chỉ đạo thành lập các đội hình tình nguyện gắn với các nhiệm vụ, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đặc biệt tập trung đến địa bàn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, các làng thanh niên lập nghiệp.

Trao tặng vườn ươm cho người dân H.Con Cuông K.H

Phát biểu tại lễ ra quân, chị Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An, cho biết mục tiêu Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024 là lựa chọn nội dung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Chiến dịch sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của đội ngũ cán bộ Đoàn trong tiên phong chuyển đổi số và nâng cao năng lực số, các hoạt động tình nguyện được chú trọng để nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả cao.

Dịp này, T.Ư Đoàn hỗ trợ H.Con Cuông và H.Tương Dương (Nghệ An) 2 mô hình kinh tế trị giá 2 tỉ đồng.

Triển khai xây dựng sân chơi cho thiếu nhi tại H.Con Cuông K.H

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 50 suất học bổng và nhiều phần quà có giá trị cho học sinh, người dân địa phương.

Sau lễ ra quân, nhiều hoạt động đã diễn ra tại H.Con Cuông, như: tổ chức phiên tòa giả định để tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho người dân; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật xử lý rác thải bằng công nghệ IMO; khám, phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho người dân; trao tặng vườn ươm cho người dân địa phương…