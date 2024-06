Thanh niên tình nguyện làm mới ít nhất 30 km đường giao thông nông thôn

Ngày 9.6, Tỉnh đoàn Long An tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An; ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An; anh Nguyễn Hải Nam, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đoàn; cùng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm và hơn 700 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 của Tỉnh đoàn Long An BẮC BÌNH

Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An, cho biết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 của tỉnh diễn ra từ tháng 4 và sẽ kết thúc vào cuối tháng 8.2024. Chiến dịch được triển khai, tổ chức rộng khắp, với sự tham gia của hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Lực lượng được phân bổ tập trung tại các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2024 và các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, trao quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn BẮC BÌNH

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay gồm 1 chương trình (Tiếp sức mùa thi) và 4 chiến dịch (Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh) với các hoạt động thiết thực như: tiếp tục thực hiện chủ trương "3 liên kết" (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng); đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số.

13 chỉ tiêu cụ thể được chiến dịch đặt mục tiêu là: Xây dựng mới ít nhất 20 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí "Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn"; Xây mới ít nhất 25 nhà nhân ái, nhà tình bạn, nhà Khăn quàng đỏ; Trồng mới ít nhất 150.000 cây xanh; sửa chữa và làm mới ít nhất 30 km đường giao thông nông thôn…

Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn B.B

Tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ đã trao trên 7,4 tỉ đồng để thực hiện các chương trình, phần việc cụ thể. Tỉnh đoàn Long An còn ra mắt công trình trang thông tin số hóa lịch sử tuổi trẻ Long An và trang thông tin giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên Long An; trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 60 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…