Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị thanh niên cần rèn luyện tiêu chuẩn '3T'

2000 thanh niên tham gia đối thoại

Ngày 4.11, tại UBND tỉnh Long An, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được và Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã gặp gỡ, đối thoại với thanh niên xoay quanh chủ đề "Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ tỉnh Long An trong giai đoạn hiện nay".

Khoảng 2.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh Long An tham gia đối thoại trực tiếp và trực tuyến.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được tại buổi đối thoại. BẮC BÌNH

Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An, cho biết toàn tỉnh hiện có trên 550.000 thanh niên, chiếm hơn 31% dân số và khoảng 54% tổng số lao động trên tất cả các lĩnh vực tại địa phương. Lực lượng thanh niên cũng đóng góp to lớn vào tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời là lực lượng quan trọng trong hoạt động sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển lao động theo hướng chất lượng cao... Đặc biệt, trong chuyển đổi số, thanh niên được xem là lực lượng có vai trò quyết định đối với sự thành công của các mục tiêu đề ra.

Quang cảnh buổi đối thoại giữa thanh niên với Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Long An BẮC BÌNH

Cũng tại buổi đối thoại, nhiều vấn đề có ảnh hưởng lớn đến đời sống của thanh niên như các khó khăn, vướng mắc của thanh niên tham gia xuất khẩu lao động; tình trạng khan hiếm việc làm ở nông thôn; việc bắt kịp về công nghệ số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên… đã được thanh niên Long An nêu ra và thảo luận sôi nổi với lãnh đạo tỉnh.

Rèn luyện tốt để hoàn thành sứ mệnh của mình

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đánh giá các vấn đề thanh niên đã đặt ra rất thiết thực, đồng thời cũng trùng với các chủ trương lớn mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An đang triển khai như xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp, giảm nghèo bền vững, nâng cao nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao để phục vụ có hiệu quả cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi đối thoại BẮC BÌNH

Theo ông Út, câu chuyện nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp sẽ ảnh hưởng nhiều đến cơ hội việc làm của thanh niên nông thôn. Bởi, hiện có khoảng 70% dân số của tỉnh vẫn đang sống trong lĩnh vực nông nghiệp.

Dù vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An khẳng định việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp sẽ là giải pháp quan trọng và tất yếu để nâng cao thu nhập, đời sống của người nông dân. Điều này cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương chứ không ảnh hưởng đến cơ hội việc làm cho thanh niên nông thôn.

"Xu hướng phát triển mới không lấy đi cơ hội việc làm nhưng đặt ra thách thức cho thanh niên nếu thiếu các kỹ năng trong kinh tế hội nhập. Do đó, các bạn trẻ cần rèn luyện tốt", ông Út nói.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An, kêu gọi các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh của mình trong công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, văn hoá, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và quê hương. Đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong thực hiện khát vọng phát triển "phồn vinh - hiện đại - nghĩa tình" của tỉnh nhà.

Bí thư tỉnh ủy Long An cũng cho rằng những phẩm chất thanh niên cần phấn đấu rèn luyện là sự tận tụy, trung thành và tiêu chuẩn "3T" gồm Tâm - Tầm - Tài. Cùng với đó là tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, dấn thân, cống hiến cho gia đình, quê hương giàu đẹp, văn minh.