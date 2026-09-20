Thanh niên toàn quốc tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới

Ngày 20.9, tại xã Ea Nuôl (Đắk Lắk), T.Ư Đoàn phối hợp tổ chức lễ ra quân ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới", ngày chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.

Dự lễ có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cùng lãnh đạo T.Ư Đoàn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tỉnh đoàn Đồng Tháp.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Y Nhuân Byă, Phó chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, Tỉnh đoàn và đông đảo thanh niên, người dân.

Lễ ra quân ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới", ngày chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 ẢNH: HỮU TÚ

Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết thời gian qua, các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, ngày chủ nhật xanh đã tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên đóng góp công sức, kiến thức và sáng kiến cho địa phương. Những công trình hạ tầng, hoạt động bảo vệ cảnh quan, hỗ trợ sản xuất, phổ cập kỹ năng số là những hướng đi cần tiếp tục phát huy.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HỮU TÚ

Theo anh Nguyễn Kim Quy, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tính liên tục của phong trào: công trình hoàn thành có người quản lý; cây trồng được chăm sóc; rác thu gom được chuyển giao xử lý; kiến thức, kỹ thuật được hướng dẫn phải giúp người dân áp dụng được. Kết quả cần được nhìn thấy trong đời sống hằng ngày của cộng đồng, được người dân ghi nhận và cùng duy trì.

Để đợt ra quân đạt hiệu quả, anh Nguyễn Kim Quy đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội lựa chọn đúng những việc người dân cần, gắn xây dựng nông thôn mới với bảo vệ môi trường; đưa tri thức, khoa học công nghệ và kỹ năng số đến với người dân; đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế. Đồng thời, cần huy động nguồn lực công khai, mở rộng lực lượng tham gia và duy trì hiệu quả các công trình sau ra quân.

T.Ư Đoàn tặng quà cho các gia đình chính sách ẢNH: HỮU TÚ

"Từ chương trình tại Đắk Lắk hôm nay, tôi kêu gọi thanh niên cả nước cùng hành động vì những làng quê đáng sống, những khu dân cư sạch đẹp và một môi trường an toàn cho thế hệ mai sau. Mỗi việc làm có trách nhiệm hôm nay sẽ góp thêm điều tốt đẹp cho quê hương, đất nước", anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Đẩy mạnh bình dân học vụ số

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đánh giá thời gian qua, chính quyền tỉnh hết sức ghi nhận những nỗ lực cống hiến và sự tham gia của thanh niên.

Đối với thanh niên Đắk Lắk, cấp chính quyền ghi nhận được tinh thần xung kích tình nguyện, hết sức chú trọng trong phối hợp với các ngành và với cộng đồng xã hội cùng với các tầng lớp nhân dân để tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HỮU TÚ

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, thanh niên nông thôn phải tích cực thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn khởi nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chế biến sâu những sản phẩm nông nghiệp, nghiên cứu hỗ trợ bà con phương thức sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

"Tôi đặc biệt mong muốn các bạn trẻ quan tâm hơn đến phong trào bình dân học vụ số, một việc làm rất phù hợp với sở trường của thanh niên hiện nay. Nhất là các bạn thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và đời sống", ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn, tỉnh Đắk Lắk trồng cây dọc đường quê ẢNH: HỮU TÚ

T.Ư Đoàn trao tặng tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp" và mô hình phân loại rác tại nguồn cho xã Ea Nuôl (Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ



Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao quà cho 20 gia đình chính sách; trao quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; tặng công trình Tủ sách thanh niên trị giá 50 triệu đồng; ra mắt Đội hình trí thức trẻ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Tỉnh đoàn Đồng Tháp trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho đoàn viên, thanh niên và người dân tỉnh Đắk Lắk.