Thanh Niên và tôi: Lớn lên từ Thanh Niên

Thanh Niên giúp tôi vượt lên số phận

Hằng tháng, tôi đều vào TP.HCM để chữa bệnh. Nơi tôi lui tới là một phòng khám tư tại quận 10 cũ, TP.HCM. Trong thời gian chờ kết quả tôi thường tạt qua sạp báo quen để mua tờ Thanh Niên.

Giữa trưa, nắng Sài Gòn như đổ lửa nhâm nhi ly cà phê và đọc tờ báo còn mùi giấy khiến lòng tôi nhẹ hẳn đi. Những câu chuyện đời, từng số phận bạc, hay tấm gương của các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm, dám sống vì ước mơ đã tiếp nguồn năng lượng tích cực giúp tôi trở nên mạnh mẽ đối đầu với căn bệnh của mình.

Kể từ đó, Thanh Niên không còn là một tờ báo truyền tải tin tức mà đã trở thành người bạn đồng hành cùng với tôi trong mỗi chuyến đi. Hơn thế nữa, Thanh Niên còn là động lực giúp tôi vượt qua bệnh tật.

Bài viết của tác giả được đăng trên Báo Thanh Niên (cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen) ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thanh Niên giúp tôi đến với... nghề viết

Tôi đến với nghề viết văn một cách tình cờ. Trong một lần trên chuyến xe đò từ TP.HCM về Lâm Đồng, tôi đọc tin trên báo và được biết có tổ chức cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen. Tôi mày mò viết lại những cách mà gia đình tôi đã làm để hạn chế mức thấp nhất việc tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường.

Hạnh phúc vỡ òa, khi bài viết ấy được đăng trên Báo Thanh Niên - tờ báo mà tôi yêu thích.

Tôi học thêm thầy, những người bạn yêu thích văn chương… từ đó, tôi đã đến với nghề bằng tình yêu chân thành. Các bài viết của tôi đa dạng về thể loại lần lượt được xuất hiện trên báo và tạp chí như: Người Lao Động, Thanh Hóa, Đồng Nai… Chính Báo Thanh Niên đã thôi thúc trong tôi tình yêu với chữ nghĩa.

Mỗi bài báo tôi đọc và tôi viết đã giúp tôi quên đi những cơn đau đớn, giúp lòng tôi nhẹ nhàng hơn. Từ nỗi đau, tôi đã tìm thấy sức mạnh. Nhờ Báo Thanh Niên và nghề viết văn giúp tôi học được cách đi tiếp vượt qua khó khăn trong cuộc sống, bệnh tật - một trái tim không bỏ cuộc giữa cuộc sống đời thường.

"Mỗi bài báo tôi đọc và tôi viết đã giúp tôi quên đi những cơn đau đớn, khiến lòng tôi nhẹ nhàng hơn" ẢNH MINH HỌA: THANH NIÊN

Từ Thanh Niên, tôi trưởng thành

Hiện nay tôi đã trở thành một tác giả viết văn thế, nhưng mỗi ngày tôi đều dành cho mình một khoảng thời gian để đọc các mục trên Báo Thanh Niên. Tôi đã đưa nội dung Thanh Niên vào ứng dụng trong giảng dạy, giáo dục học sinh của mình. Thanh Niên còn là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cho các bài viết của tôi ngày càng bay xa, bay cao hơn.

Không những thế, Thanh Niên còn là nơi giúp tôi làm quen các tác giả, trau dồi kiến thức, kỹ năng viết lách, mở ra cho tôi một thế giới mới rộng hơn của những con chữ, nơi tôi tìm thấy cảm xúc, tình bạn và động lực để trưởng thành.