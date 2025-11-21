Thanh Niên và tôi: Tôi yêu Thanh Niên nhờ sự ươm mầm của ngoại

Đó là bài học đầu tiên ngoại dành cho tôi trong hành trình ngoại muốn lan tỏa văn hóa đọc sách của mình tới cô cháu khi ấy đang học lớp 8, là tôi. Ngoại tôi, người luôn lặng lẽ "ươm mầm" cho các con, các cháu từ chính hành động nhỏ bé của mình là đọc sách báo.

Tình yêu sách của ngoại được nhen nhóm lại từ Thanh Niên

Đó có lẽ là ký ức không thể nào quên của ngoại. Bởi ngọn lửa yêu sách, mong muốn được làm bạn với sách của ngoại lại có dịp được thắp lên chính nhờ mối nhân duyên của ngoại cách đây gần 15 năm. Đó là năm 2011, ngoại có dịp lần đầu tiên vào TP.HCM thăm các cụ tôi (giờ các cụ đều đã mất). Ngay cạnh nhà cụ là tiệm bán sách báo, bởi vậy sáng nào ngoại cũng ghé sang hàng xóm để mua một tờ tạp chí.

Ngoại kể ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc: "Thành phố lớn nên sách báo gì cũng có. Không giống miền núi nhà mình, muốn mua báo phải ra bưu điện xa nhà. Không hiểu sao trong thật nhiều tờ báo được xếp ngay ngắn cạnh nhau ấy ngoại lại lựa tờ Thanh Niên, một tờ báo bình dị trong thật nhiều tờ báo màu sắc bắt mắt đầy mời gọi…". Để rồi, suốt 3 tháng ở nhà cụ, Báo Thanh Niên đã trở thành món ăn tinh thần của ngoại tôi...

Ra Bắc, hành trang và là "bảo bối" của ngoại chính là tập Báo Thanh Niên mà ngoại đã có dịp chắt chiu và lưu giữ. Ngoại bảo, mỗi khi có dịp rảnh rỗi ngoại lại mang tập báo của mình ra để đọc. Tập báo mà từ lâu trong tâm trí mình ngoại coi là người bạn "tri kỷ". Ở đó, ngoại biết được thật nhiều những thông tin hữu ích về thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội... trong nước và quốc tế. Mỗi tờ Báo Thanh Niên như một chuyến đi đưa ngoại đến những vùng đất, chân trời mới mà ngoại chưa có dịp được đặt chân tới. Cũng nhờ những tin tức của báo cập nhật mà ngoại nắm bắt được thật nhiều những thông tin nóng hổi đang diễn ra hằng ngày, xung quanh cuộc sống của ngoại. Để rồi, qua bao lần sửa nhà rồi chuyển nhà những "người bạn" của ngoại bị thất lạc và mất đi để lại trong ngoại là sự nuối tiếc chẳng nói thành lời…

Rảnh rỗi ngoại lại lấy sách Tiết kiệm điện thành thói quen của Báo Thanh Niên ra đọc để học hỏi thêm những cách tiết kiệm điện qua các câu chuyện trong sách ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Vì biết ngoại thích đọc báo và cũng vì tuổi già ngoại hay ở nhà một mình khi con cháu không có nhà mẹ tôi đã mua tặng ngoại chiếc điện thoại thông minh để ngoại tiện nghe gọi và "khám phá" thế giới qua trang Facebook cá nhân. Đặc biệt, vì biết ngoại thích đọc báo nên mẹ đã chỉ cho ngoại cách vào báo điện tử Thanh Niên trên điện thoại. Mẹ hướng dẫn ngoại cách thức vào xem tin tức từ "người bạn" luôn âm thầm, bền bỉ nơi tâm trí ngoại.

Cũng nhờ có thói quen đọc báo, nhờ người bạn hằng ngày hằng giờ bền bỉ bên ngoại mà nhiều năm nay hầu như ngày nào ngoại tôi cũng có chuyện thời sự, tin tức nóng hổi kể cho ba mẹ và chị em tôi nghe. Ban đầu, cả nhà còn lạ lẫm và vẫn nghĩ ngoại kể chuyện là do hay xem thời sự. Nhưng về sau, khi biết thói quen mỗi sáng và chiều tối ngoại hay đeo kính chăm chú đọc gì đó trên điện thoại cả nhà tôi mới vỡ lẽ ngoại có tin tức "nhanh và chính xác" như vậy là nhờ bạn "Thanh Niên".

Có lúc mẹ tôi còn đùa: "Bà ngoại ở nhà mà còn nắm tin tức thời sự nhanh hơn các con các cháu". Những lúc mẹ tôi đùa như vậy ngoại hay thủng thẳng: "Mấy mẹ con thử đọc báo như mẹ đi cũng sẽ mê như mẹ thôi". Khi ấy, tôi phát hiện ra một điều thật thú vị: nhờ có món ăn tinh thần, nhờ có người bạn "Thanh Niên" mà ngoại tôi vui vẻ, yêu đời hơn. Gia đình tôi trở nên gắn kết, trân quý những điều bình dị cũng chính nhờ những câu chuyện ngoại đọc được từ Báo Thanh Niên.

"Đại sứ" ươm mầm lan tỏa văn hóa đọc

Cũng bởi tình yêu đặc biệt dành cho Báo Thanh Niên của ngoại đã lan tỏa khiến tôi yêu Thanh Niên lúc nào chẳng hay. Bởi, hơn 3 năm qua, tôi đã trở thành độc giả trung thành của báo. Nhờ những câu chuyện ngoại kể về những phận đời thiệt thòi Báo Thanh Niên đưa tin và vươn lên nhờ lối sống đẹp, đã giúp tôi biết trân quý những điều mình may mắn được đón nhận từ ngoại, từ ba mẹ và từ chính căn nhà luôn ăm ắp tiếng cười của gia đình tôi.

Cũng chính nhờ những cuộc thi của báo tổ chức trong đó có cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen mà tôi đã có dịp được kể câu chuyện về chính ngoại của tôi, người đi đầu trong phong trào tiết kiệm điện hướng cả gia đình tôi tới lối sống xanh, hòa nhập với thiên nhiên. Để rồi, khi ngoại biết mình được lên báo, ngoại tôi sung sướng hạnh phúc đến nỗi ngoại mang cuốn sách Những chuyện hay tôi kể mà Báo Thanh Niên dành tặng tác giả đoạt giải đi khắp xóm để... khoe. Được chứng kiến nụ cười, sự tự hào của ngoại khi chính mình trở thành "nhân vật truyền cảm hứng" tiết kiệm điện trong bài viết của cô cháu gái, trong tôi trào dâng sự nghẹn ngào, niềm hạnh phúc.

Cảm ơn Báo Thanh Niên - "người bạn tâm giao, tri âm tri kỷ" của ngoại tôi và cũng là "người bạn lớn" của tôi. Nhờ có Báo Thanh Niên đã giúp ngoại tôi có một cuộc sống tinh thần phong phú. Những câu chuyện, cuộc thi ý nghĩa của báo đã giúp tôi rèn luyện vốn từ và từng bước hoàn thiện tri thức của bản thân. Đồng thời cũng nhờ những câu chuyện cổ tích giữa đời thường được báo đăng tải trong cuộc thi Sống đẹp báo tổ chức nhiều năm qua mà tôi hiểu hơn câu nói: "Sống là cho đâu chỉ nhận cho riêng mình".