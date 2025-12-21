Thanh Niên và tôi: Viết tiếp hành trình trưởng thành

Đó là lời mở đầu bức thư điện tử kèm theo bài dự thi mà tôi đã gửi về cuộc thi Vượt qua Covid-19 - Đồng lòng chống dịch, một cuộc thi đối với tôi mà nói, có quá nhiều cảm xúc đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ về.

Bước ngoặt để tôi thay đổi bản thân

Cũng 4 năm kể từ ngày tôi đặt tay gõ bàn phím trên chiếc laptop cũ viết ra chia sẻ của mình giữa giai đoạn khó khăn bủa vây ấy. Khi đó, đại dịch bùng phát khiến nhiều người phải nghỉ việc và tôi cũng không là ngoại lệ. Không có việc làm, đường về nhà cũng trở nên xa xôi, trong thời điểm mà bản thân chỉ cần một điều duy nhất đó chính là được khỏe mạnh.

Với tôi cuộc thi ấy như nhen nhóm một ngọn lửa rất lớn của chính mình. Những dòng chia sẻ như những dòng nhật ký về sự thay đổi, bi quan mà đại dịch gây ra trong cuộc sống, thời điểm đó, tôi chẳng biết phải làm gì, tương lai sẽ ra sao? Có những lúc mệt mỏi đến muốn bỏ cuộc nhưng ngọn lửa từ cuộc thi đã như một tia hy vọng chiếu sáng, mạnh mẽ mà không riêng gì tôi, rất nhiều người cũng được tiếp thêm sức lực để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn đó.

Vượt qua Covid-19 - Đồng lòng chống dịch do Báo Thanh Niên phát động năm 2021 với tôi là một cuộc thi ghi dấu sự trưởng thành và tác phẩm của tôi Covid 19 khiến chúng ta trưởng thành thêm một lần nữa! may mắn được giải nhì. Từ giải thưởng ấy giúp tôi tự tin về bản thân hơn, giúp tôi vượt qua quá khứ từng mắc chứng trầm cảm, chưa một lần tin vào bản thân mình.

Giấy chứng nhận được đóng khung chỉn chu, tấm bảng ghi giá trị giải thưởng được in màu rất đẹp, và quan trọng là sự nhiệt tình của nhà báo (anh Mạnh Cường) đã mang giải thưởng này đến trao tận tay cho tôi. Tôi phải thốt lên rằng: "Có một Báo Thanh Niên tận tình, chu đáo đến như vậy" ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Khoảnh khắc tôi biết tin mình được giải, tôi đã bật khóc, đêm đó tôi mừng đến mức không ngủ được, đó cũng là một bước ngoặt để tôi thay đổi bản thân. Mỗi lần nhìn vào giấy chứng nhận được đóng khung chỉn chu từ Báo Thanh Niên, hình ảnh và cảm xúc về những ngày đó làm tôi không thể nào quên được.

Hậu quả của đại dịch khiến hầu hết mọi người không được tự do đi lại, giao tiếp với nhau nhưng cách mà Ban tổ chức cuộc thi đã cử phóng viên địa phương đến gặp gỡ các tác giả đoạt giải để trao thưởng, có một cuộc thi chu đáo và tử tế đến thế. Nếu ngày đó tôi không đủ can đảm gửi gắm những dòng chia sẻ của mình vào trang viết để dự thi, có lẽ tôi vẫn chỉ là một cô gái với thật nhiều nỗi sợ hãi.

Giải thưởng ấy không chỉ là dấu mốc cho sự vượt qua những ngày hậu Covid-19 đầy khó khăn, mà còn là bước vươn lên của chính bản thân tôi. Những lá thư cảm ơn từ ban tổ chức năm ấy đã giúp tôi nhận ra rằng, thì ra mình cũng có giá trị, không hề vô dụng như từng nghĩ.

Tác phẩm của tôi được nhắc đến trong phóng sự, bao nhiêu lần xem lại là bấy nhiêu lần tôi khóc vì xúc động và hạnh phúc Nguồn: Kênh YouTube Báo Thanh Niên

Cám ơn Thanh Niên đã có những cuộc thi ý nghĩa

4 năm qua tôi đi và viết tiếp hành trình trưởng thành sau đó của mình. Một hành trình do Báo Thanh Niên ngày đó đã mở đường cho tôi. Bây giờ, tôi là một cô gái luôn biết trân trọng những điều nhỏ bé, biết chấp nhận, yêu quý sức khỏe bản thân, có một công việc làm hằng ngày, yên bình và tập vui vẻ từ những điều giản đơn nhất. Thi thoảng tôi vẫn xem lại video buổi lễ trao giải cuộc thi, để cảm ơn, để nhắc nhở bản thân phải nỗ lực cố gắng trở thành một người sống tốt, cố gắng lan tỏa những điều tích cực.



Từ tận đáy lòng, tôi xin chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên năm tháng ấy rất nhiều. Giải nhì cuộc thi chính là để tôi có thể chạm tới một sự trưởng thành mới. Những ngày gần đây, trên trang cá nhân tôi có nhắc lại bức ảnh chụp giải thưởng vào đúng ngày này của 4 năm trước. Niềm vui và sự xúc động của tôi vẫn còn vẹn nguyên mỗi lần nhớ về.

Năm nay, đúng dịp Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết ý nghĩa Thanh Niên và tôi, tôi lại gói ghém những tình cảm đã cất giữ bấy lâu để chia sẻ một lần nữa qua từng con chữ. Chiếc móc khóa tôi làm có nhiều màu xanh của sự hy vọng, để kỷ niệm đúng như cái tên của cuộc thi: Thanh Niên và tôi.

Cảm ơn Báo Thanh Niên đã tạo ra một cuộc thi ý nghĩa, lan tỏa những điều tích cực như thế, cảm ơn vì đã tạo điều kiện cho một người đam mê viết lách như tôi được chia sẻ, giãi bày những dòng cảm xúc từ rất lâu của mình.

Từ tận đáy lòng, tôi tin rằng mai sau này nữa, Báo Thanh Niên sẽ phát triển lớn mạnh hơn, sẽ có thêm thật nhiều độc giả yêu quý. Mong rằng Thanh Niên sẽ tổ chức thật nhiều cuộc thi viết ý nghĩa như thế này, luôn là một niềm tin nhen nhóm của mọi thế hệ về sự lan tỏa những điều tử tế, tốt đẹp, mở đường cho một hành trình mới như cách mà tôi đã từng được Báo Thanh Niên công nhận.